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Giriş Tarihi: 8.9.2022 10:22 Son Güncelleme: 8.9.2022 10:59

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri takvimi: 2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri takvimi: 2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen vatandaşlar AÖF kayıt tarihleri takvimi ve ücreti gibi konularda araştırmalarına başladı. Kurum konuyla ilgili detayları geçtiğimiz aylarda duyurmuş gerek yeni kayıtların gerekse ikinci üniversiteye kaydolmak isteyen vatandaşlar için tarihleri duyurmuştu. Şimdilerde “2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri gibi tüm detaylar...

Açıköğretim üzerinden eğitim almaya devam eden vatandaşlar AÖF kayıt ücreti ve tarihleri gibi detayları merak ediyor. Şuan kurum ikinci üniversitelere ilişkin kayıtları alıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber "2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları da gündeme geldi. Konuyla ilgili tüm detaylar Anadolu Üniversitesi tarafından resmi site üzerinden duyurulmuştu. İşte AÖF kayıt tarihleri ve ücreti.



AÖF KAYIT TARİHLERİ 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

İşte AÖF kayıt tarihleri takvimi...

Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
YENİ KAYIT* - İkinci Üniversite 22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 57 gün
- ÖSYS Yeni Kayıt* 22 Ağustos 2022 Pazartesi
26 Ağustos 2022 Cuma		 5 gün
- ANADOLUYÖS 22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 57 gün
- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş		 ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. 4 gün
- Yatay Geçiş 12 Eylül 2022 Pazartesi
16 Eylül 2022 Cuma		 5 gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 10 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 8 gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		 - Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		 03 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 15 gün

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.



Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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