AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri takvimi: 2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

Açıköğretim üzerinden eğitim almaya devam eden vatandaşlar AÖF kayıt ücreti ve tarihleri gibi detayları merak ediyor. Şuan kurum ikinci üniversitelere ilişkin kayıtları alıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber "2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları da gündeme geldi. Konuyla ilgili tüm detaylar Anadolu Üniversitesi tarafından resmi site üzerinden duyurulmuştu. İşte AÖF kayıt tarihleri ve ücreti.