Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle ekranı

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında galip gelip zirveye yanaşma hesabı yapıyor. Diğer tarafta Alanyaspor ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlar çıkarma hesabı yapıyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Zajc, King, Pedro, Valencia

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Leroy Fer, Umut, Oğuz, Efkan, Ferhat, Eduardo

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar hedefleyen Fenerbahçe'yi, bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasında taraftarı yine yalnız bırakmayacak. Hem iç saha hem de deplasmanlarda Sarı Lacivertli takıma tam destek veren 12. Adam, Kadıköy'de yine yerini alacak. Kapasitesi 42 binden 47 bine çıkarılan Ülker Stadı'na Akdeniz ekibi ile oynanacak maçta taraftarların adeta akın etmesi bekleniyor. Kombinelerle birlikte satışa çıkan biletlerin tamamının satın alındığı öğrenildi. Konuk ekibin seyircisi hariç tribünlerde Fenerbahçe'yi yaklaşık 45 bin civarında taraftarının destekleyeceği bildirildi. Sarı Lacivertli futbolseverler, Kadıköy'de 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak Jorge Jesus'un takımına tezahüratlarıyla destek olarak, Beşiktaş derbisi öncesi galibiyete katkıda bulunmak istiyorlar.

KONUK EKİP YİNE 3 PUAN PEŞİNDE

Ligde sezonun ilk maçında Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 yenen Alanyaspor, sonrasında üst üste çıktığı 4 lig mücadelesinde 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu kötü seriye Fenerbahçe maçı öncesinde evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçerek son veren teknik direktör Francesco Farioli'nin takımında Famara Diedhiou'nun sakatlığı devam ediyor. Geçen sezon çok iyi bir performans gösteren Senegalli forvet, henüz hiç sahaya çıkamadı.

ÜLKER STADI'NDA EN SON ALANYA...

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecekler. İkitakım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan son lig maçını Alanya, 2-1'lik skorla galip tamamlamıştı. Alanya'da oynanan maçta da Fener, rakibini 5-2 mağlup etmişti. Toplamda Akdeniz ekibinin attığı 14 gole ise Kanarya, 23 golle cevap verdi.