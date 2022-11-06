Yemek şirketlerini geride bırakan meslek lisesi milyonlarca ciro yaptı

'KAYIT SIRASINDA VELİLERE 'HESAP AÇIN' DİYORUZ'

İstanbul'da meslek liseleri arasında birinci olduklarını ifade eden Çakır, "Geçen sene de İstanbul birincisiydik. Türkiye'de genelde ilk 3 içerisinde oluyoruz. Hedefimiz yine İstanbul ve Türkiye birincisi olarak yılı kapatmak. Ancak burada asıl amaç; kazancın, öğrenci, öğretmen ve Milli Eğitim ile paylaşılması, öğrencinin eğitimine katkı sağlaması. Velilere, çocukların okul kayıtları esnasında, 'Hesap açın' diyoruz. Çünkü bütün her şeyimiz resmi olarak hesaplanıyor. Sigortalar ödeniyor, resmi olarak maaşlar hesaplarına yatıyor. Veliler 'Ne yapacaksınız?' diye soruyorlar. Mutfağı gezdiriyoruz, yaptığımız işleri anlatıyoruz.

Daha sonra iyi dönüşler alıyoruz. Usta öğretici, öğrenci, çırak olmak üzere toplamda düzenli çalışan 90 öğrencimiz var. Onun dışında 150 kişi de dönemsel olarak atölye dersinde ve hafta sonları çalışıyor. Topladığımız zaman 1 yılda aktif çalışan 250 personelimiz oluyor" dedi.

"ŞEF OLACAĞIM"

Hem okulda hem de sektörde çalıştığını söyleyen 11. sınıf öğrencisi Berat Çil, "Gerçekten güzel bir imkan oldu. Böylelikle mutfağa çok fazla alıştım. Pratikler sayesinde doğramada hızlandım, serviste çalışma imkanı da buldum. Şu anda mutfak bölümü okumak istiyorum. Umarım ileride şef olacağım. Burada asgari ücret alıyorum. Gerçekten büyük bir ücret. Çünkü diğer stajyerler, asgari ücretin 3'te birini alıyor. Burada tamamını alıyoruz. Ailem, ilk başta 'Aşçı olacağım' dediğimde inanmamıştı. Şimdi gerçekten tebrik ediyorlar" diye konuştu.

"EV EKONOMİSİNE KATKIM VAR"

10. sınıf öğrencisi Gamze Ceren Şaşmaz da mutfakta kendini iyi hissettiğini belirterek, "Yaşıtlarıma göre daha fazla avantaj kazanıyorum. Bunlar hem gerçek hayatta hem de okulda beni olumlu etkiliyor. Hangi yöntemlerin bana daha kolay geleceğini burada çalışıp, deneyimleyerek öğrenmiş oluyorum. Hem aileme katkı sağlıyorum hem de mutluyum. Ailem bu konudan çok mutlu. Ne olursa olsun benim de eve bir katkım var" dedi.