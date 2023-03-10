İstanbul baraj doluluk oranları 10 Mart 2023: Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. İstanbul'da kış aylarında beklenilen yağmur ve kar yağışı gerçekleşmediğinden İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar tasarruf konusunda uyarılar yapmaya başladı. Megakentte yaşayan vatandaşlar ise İstanbul baraj doluluk oranları son durumu merak ediyor. Peki, İSKİ ile 10 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ tarafından paylaşılan durum ve tüm detaylar…
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | 10 MART 2023
İstanbul baraj doluluk oranları, son yıllara oranla düşüşe geçti. Şubat ayında beklenilen yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle baraj doluluk oranları yüzde 35 seviyelerine geriledi.
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre; 10 Mart Cuma günü itibarıyla İstanbul barajları doluluk oranı %35.4 olarak açıklandı.
PABUÇDERE VE KAZANDERE BARAJLARI ALARM VERİYOR!
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde ölçüldü.
Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı 6,61 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 6.63 oldu.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İşte İstanbul barajları doluluk oranları:
İstanbul Alibey barajı yüzde 10.82
Büyükçekmece barajı yüzde 30.77
Darlık barajı 40.85
Elmalı barajı 34.21
Istrancalar barajı yüzde 24.21
Kazandere barajı yüzde 6.63
Ömerli barajı yüzde 52.47
Pabuçdere barajı yüzde 6.61
Sazlıdere barajı yüzde 33.13
Terkos barajı 31.68