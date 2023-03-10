İstanbul baraj doluluk oranları 10 Mart 2023: Tehlike çanları çalıyor! İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. İstanbul'da kış aylarında beklenilen yağmur ve kar yağışı gerçekleşmediğinden İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar tasarruf konusunda uyarılar yapmaya başladı. Megakentte yaşayan vatandaşlar ise İstanbul baraj doluluk oranları son durumu merak ediyor. Peki, İSKİ ile 10 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ tarafından paylaşılan durum ve tüm detaylar…