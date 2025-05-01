1 Mayıs bugün noterler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bugün noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle birçok kamu kurumu ve kuruluş hizmetlerine ara verecek. Bu da, noterlerin çalışıp çalışmadığı sorusunu gündeme getirdi. Evrak işleri olan vatandaşlar "1 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. Noter çalışma saatleri resmi tatil takvimine göre değişebiliyor. Peki; 1 Mayıs Perşembe noterler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar.
1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu özel günde noterler kapalı olacak.
NOTERLER SAAT KAÇA KADAR HİZMET VERİYOR?
Noterler, resmi işlemlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan önemli kurumlardır. Genel olarak noterler, hafta içi her gün sabah saat 09.00'da hizmet vermeye başlar ve akşam 17.00'ye kadar işlemleri kabul eder. Bu saatler, Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standart mesai saatleridir.