Meal Box’ın 4 yıl önce kurduğu sisteme yoğun ilgi

Ev ve işyerlerine sıcak yemek servisi hizmeti veren Meal Box, 4 yıl önce kurduğu temassız sistem sayesinde bugün, koronavirüs pandemisinde büyük ilgi görüyor. Hijyenik mutfaklarda hazırlanan yemekler, porsiyonlara ayrılarak el değmeden kişiye özel tek kullanımlık kaplara konuluyor. 100 derecelik özel fırınlara konularak hem ısıtılan hem de dezenfekte edilen yemek dolu kaplar son kez termo kutulara konuluyor ve temassız teslimat özelliğiyle sahiplerine ulaştırılıyor. Motor kurye değil özel araçlarla hizmet veren Meal Box, son 1 ayda yeni abone sayısını 2 katına çıkardı. Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu dönemde yemek yeme dahil birçok alışkanlığımız da değişti. Salgın öncesinde dışarıda yemek yiyen ya da sipariş veren çalışanlar, restoranların da kapanmasıyla birlikte ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle evden de olsa yoğun çalışanlar için yemek hazırlamak büyük bir sorun. İşte bu durumda; Meal Box'ın bulaş riskini sıfıra indiren servis modeli büyük ilgi görüyor. Önce sağlık ve gıda güvenliği prensibiyle çalışan Meal Box, 2016 yılında abonelik modeliyle paketli yemek hizmeti vermeye başlıyor. Diğerlerine göre farklı bir yöntemin arayışına geçen Meal Box'ın uzun süren Ar- Ge çalışmaları sonunda 4 aşamadan oluşan "temassız teslimat" sistemi hayata geçiyor. Bu sistemin olmazsa olmazı "hijyen." Özel olarak hazırlanan menüler son derece hijyenik mutfaklarda usta şefler tarafından pişiriliyor. Porsiyonlara ayrılan yemekler kişiye özel kaplara konulduktan sonra el değmeden otomatik makinelerde hava geçirmeyecek şekilde kapatılıyor. Kaplar 100 dereceye yakın sıcaklıktaki özel fırınlara sokularak yemeklerin ısınması ve kapların steril olması sağlanıyor. Daha sonra ikinci bir termo kutuya konulan kaplar, motor kurye değil özel araçlar aracılığıyla abonelerine teslim ediliyor. "Hijyen bizim için dün de önemliydi bugün de önemli" diyen Meal Box CEO'su Murat Demirhan, "Meal Box'ın abonelerini ağırlıklı olarak çalışanlar oluşturuyor. Bu dönemde gördük ki, iş yerinde yemek yeme şekli de dönüşüyor. Her ne kadar yapılan araştırmalar, dışardan yemek siparişi verme konusunda güvensizlik olduğunu gösterse de, doğru kurgulanacak bir sistemle bu olumsuz durumun aşılacağına inanıyorum. Meal Box olarak 4 yıl önce kurduğumuz bu sistemin önemi ve değeri salgın sayesinde anlaşılmış olsa da salgın sonrasında da bu ilginin devam edeceği kanısındayım" dedi.Evde kal sürecinde birçoğumuz işini evine taşımak zorunda kaldı. Durum böyle olunca aydınlatma, masa, sandalye gibi ürünlerin online satışlarında da yüzde 54'lük bir artış yaşandı. Tasarım mobilya denince ilk akla gelen Art Design, yeni tasarımlarında teknoloji ile tasarımı bir araya getirecek ve evlerde konforlu alanlar yaratacak. Bunun yanı sıra Art Design'ın uzman iç mimar ekibi Skype üzerinden 3D mobilya model çizimleriyle müşterilere ücretsiz hizmet verecek. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, art deco tarzındaki bir koltuğun usb girişle telefonu şarj edebilmesinin ya da yemek masasının altına gizlenen aydınlatma ve priz seçenekleriyle masanın ofis masası olarak da kullanılabileceğinin mümkün olduğunu söylüyor. Müşterilere Skype üzerinden ücretsiz 3 boyutlu tasarım modelleme hizmeti. Evden zorunlu olmadıkça çıkamadığımız bu süreçte müşterilerin sağlığını riske atmamak ve onların evde kaldıkları süreçte evlerinin dekorasyonunu nasıl yapabileceklerini daha rahat düşünebilmeleri için Art Design yeni bir uygulama başlattı.