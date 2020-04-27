Papara’dan pandemiye özel çözümler geldi

Dünya genelinde COVID-19 pandemisinden etkilenen birçok girişim faaliyetlerini durdurup istihdamı azaltırken Papara tamamen yenilendi, ekibini büyüttü ve yılın ilk çeyreğinde gelirlerini 3,5 kat artırdı. 2019 yılında KPMG ve H2 Ventures tarafından dünyanın önde finansal kuruluşlarının yer aldığı Fintech100 listesine giren Papara, web sitesini ve mobil uygulamasını baştan aşağı yeniledi. Salgın nedeniyle evde olması gereken herkesin tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir uygulamada gerçekleştirebilmesini sağladı. Bu sayede 3,5 milyona yakın Papara kullanıcısı evlerinden çıkmadan 7/24 para gönderebildi, faturalarını ödeyebildi ve alışverişlerini yapabildi. Kullanıcılarının evde kalmasını teşvik etmek için uygulama içinde sanal kart oluşturma özelliği getiren Papara'da henüz ilk haftada onbinlerce sanal kart oluşturuldu. Kartlarının fiziken adreslerine teslim edilmesini beklemek istemeyen kullanıcılar, ücretsiz oluşturdukları sanal kartları ile tüm dünyaya ödeme yapabildiler. Papara Card'lar bugüne kadar 81 farklı ülkede ve 65 farklı para biriminde kullanıldı. Fatura ödeme, bütçe takibi, e-pin satışı gibi onlarca yeniliğin olduğu yeni mobil uygulama, uygulama marketlerinde en beğenilenler arasında girdi. 75.000'in üzerinde kullanıcı Papara'ya 5 üzerinden 4,8 puan verdi. Kullanıcılarının evde kaldıkları sürede bütçelerine destek olmaya çalışan Papara, online video/müzik platformları abonelikleri ve eczane harcamaları için kullanıcılarına 5.000.000 TL'lik bir destek bütçesi ayırdı. Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı yardım kampanyasına 1.100.000 TL'lik bağışta bulundu. UNICEF ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası ile online yayınlar ve konserler ile sağlık çalışanları ile uzaktan eğitim gören çocukların ihtiyaçlarına katkıda bulundu.Pandeminin ilk etkisini gösterdiği günden bu yana tüm ekibini uzaktan çalışma düzenine geçiren Papara, tüm ekip arkadaşlarına pandemi ne kadar sürerse sürsün işte kalma garantisi verdi. Uzaktan işe alımlara ve ekibe yatırıma devam ederek iki önemli ismi kadrosuna kattı. Uzun yıllar Trendyol'da çalıştıktan sonra kariyerine Goldman Sachs'ın yatırımcısı olduğu Modanisa'da devam eden Esra Yüksel Finans Direktörü olarak, Accenture'dan sonra Yemeksepeti ve Hepsiburada'da üstdüzey yöneticilik yapan Ceran Dereobalı İnsan Kaynakları Direktörü olarak Papara ekibine katıldı. "Hayat dursa da biz koşacağız" diyen Papara'nın kurucu ortağı Ahmed F. Karslı, 2020'de ödeme sistemleri alanında 50 Milyon TL yatırım planladıklarını ve planlarında hiçbir değişiklik olmadığını ifade etti.