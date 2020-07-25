Avrupa’nın en büyük tutkal üretim tesisi

Türkiye'nin köklü kimya şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., Ortadoğu ile Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temelini attı. BETA Kimya GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle, BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı'nın katılımlarıyla gerçekleşti. 315 milyon TL'lik yatırım bedeli ile Türk kimya sektöründe ilk kez yerli ve milli olarak üretilecek yüksek teknolojili yeni nesil yapıştırıcıların üretim üssü olmaya hazırlanan BETA Kimya GEBKİM Kampüsü, yıllık 150 bin ton üretim kapasitesi ile faaliyet göstererek 500 kişiye istihdam sağlayacak.