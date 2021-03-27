2021’de dijital paraları ne bekliyor?

Popülerliği artan kripto para piyasasında ilk 10 kripto paranın tamamında artış görüldü. Şu anda kripto paraların işlem hacmi dünyada 1 trilyon doları bulmuş durumda…Türkiye'deki kripto para piyasasının büyüklüğü aylık 500 ile 700 milyon dolar aralığında. Bu oran 2019'da aylık 200 milyon dolar civarındaydı. Türkiye'de de toplam 1 milyon kişi kripto para piyasasının yatırımcısı durumunda. Yüzde 20'lik kripto parayı elinde bulundurma oranıyla Türk yatırımcı dünyada ön sıralarda. Sektörün geleceğini ve olası riskleri sektörün oyuncularıyla konuştuk. Thodex Kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, "2021 yılında coin birimlerinin değerlerini gelişmeler ışığında artırmasını beklemek mümkün" dedi. Salgın, aşı konusundaki krizler, mutasyonun geleneksel para birimlerini zayıflattığını söyleyen Özer, şöyle konuştu: "Dolar ve eurodan kaçan yatırımcı, altının da eskisi gibi kazandırmaması nedeniyle Bitcoin başta olmak üzere coin'lere yöneldi. Uzmanlar, 2021'de de bu trendin devam etmesini bekliyor. Yani Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasına olan ilgi artacak. Yatırımcı sayısı yükselecek. İşlem hacmi de dolayısıyla artacak. Dünyanın gelecekteki para birimi coin'ler olacak. Gelecekte kripto para ATM'lerinin de yaygınlaştığını görmek şaşırtıcı olmayacak. Bu noktadan bakınca 2021 yılında coin birimlerinin değerlerinin gelişmeler ışığında artırmasını beklemek mümkün. Dünya Covid-19 ile boğuşurken, öte yandan aşı konusunda ülkeler arasındaki krizler ve yeni mutasyonla beraber salgının hızının artması, geleneksel para birimlerinin zayıflamasına, Dolar ve Euro'dan kaçan yatırımcının, altının da eskisi gibi kazandırmaması nedeniyle Bitcoin başta olmak üzere coin'lere yönelmesini ve kripto para piyasasının yükselmemesini sağladı. Uzmanlar, 2021'de de bu trendin devam etmesini bekliyor. Yani Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasına olan ilgi artacak. Yatırımcı sayısı yükselecek. İşlem hacmi de dolayısıyla artacak. Zaten bilgisayar satışlarının yüzde 80 arttığı, e ticaretin yüzde 400'e varan yükseliş yaşadığı Türkiye'de de THODEX'deki işlem hacmi artıyor, alım satım yükseliyor.Özer, şöyle devam etti: "İnsanlar yatırım ve tasarruf aracı olarak kripto paraların geleceğinin parlak olduğunu gördüğü için yatırımını şimdiden bu alana gerçekleştiriyor. Yine Elon Musk'In da son Bitcoin açıklamasıyla beraber gerçekleşen yükseliş de gösteriyor ki, dünyanın gelecekteki para birimi coin'ler olacak. Dünyada yaygın olduğu üzere gelecekte ülkemizde de kripto para ATM'lerinin de yaygınlaştığını görmek bu bağlamda şaşırtıcı olmayacak. Şunu da eklemek gerekiyor ki, kripto para piyasası öncelikle Covid-19'daki salgın, mutasyon ve aşılama seyrini diğer tüm piyasalar gibi yakından izleyecek. Başta Z ve Y kuşağı olmak üzere, 45 yaş üzeri kullanıcıları da sisteme daha fazla entegre olacak."