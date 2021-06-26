Giriş Tarihi: 26.6.2021

Türkiye lider marka ödülleri için geri sayım başladı

Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni 13 Temmuz’da Hilton Bomonti’de muhteşem bir organizasyonla gerçekleşecek