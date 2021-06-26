Türkiye lider marka ödülleri için geri sayım başladı

İlki geçtiğimiz Temmuz 2019 da Öykü Serter
ve Ufuk Özkan
'ın sunumuyla düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'ni bu yıl ekranların ve show dünyasının sevilen ismi Özge Ulusoy sunacak. Değer odaklı bir kurum olarak bu zamana kadar imzamızı attığımız her proje ilkleri ve farklılıklarıyla halen konuşuluyor diyen Strong Medya Aş Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek "İkincisini gerçekleştireceğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri törenimizde, yine farklılık oluşturmak adına, Türk popunun iki starı Hande Yener
ve Serdar Ortaç
ile birlikte misafirlerimiz için muhteşem iki konser düzenliyoruz. Saat 19:00'da başlayacak olan kokteyl de ünlü keman virtüözü Canan Anderson sahne alacak. 20.00'de başlayan törenimiz 21:00'de Serdar Ortaç konseriyle devam edip, 22:45 de Hande Yener konseriyle de final yapmış olacak'' Türkiye Lider Marka Ödülleri'nde iş dünyasıyla ilgili kazananların iş dünyasının arama motoru Yerliara.com kullanıcıları ile iş dünyasının haber portalı Strongbosses.com okurları tarafından belirlendiğini vurgulayan Ziya Çiçek "Gelen başvuruların komite ve jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından oylamayla kazananların belirlendiği Türkiye Lider Marka Ödülleri'nde bazı sektörlerin ödül kazananları, sektörün spesifik yapısı ve farklı dinamikleri göz önünde bulundurularak, ödül komitesi ve jürisi tarafından belirlenmektedir." Şeklinde konuştu. Covid 19 pandemi süreciyle birlikte iş dünyasının büyük bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Ziya Çiçek Türkiye Lider Marka Ödülleri'nde ödül komitesinin ve jürisinin markaları özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri performans, yaptıkları yatırım ve gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri konularında değerlendirmede bulundurduklarını da vurguladı.