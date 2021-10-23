Finansal özgürlüğün önündeki engeller kalktı

Türkiye'de finansal hizmetleri çağa uygun ürün ve özelliklerle kullanıcılarına sunan Papara
, engelleri ortadan kaldırmak için ses getirecek bir çalışmaya imza attı. BlindLook ile yapılan iş birliği sayesinde görme engelli kullanıcılar, Papara'nın sunduğu tüm hizmetlere BlindLook'un ses odaklı teknolojisi ile özgürce, hiç kimsenin eşlik etmesine ihtiyaç duymadan erişebilecek. Dünyada ve ülkemizde görme engelli bireyler, günlük yaşamda birçok olanağa, ürüne ve hizmete erişimde zorluklarla karşılaşıyor. Hesap açma, para transferi, fatura ödeme gibi finansal işlemler de bu zorluklar arasında yer alıyor. Bu işlemleri gerçekleştirmek isteyen görme engelli bireyler, mutlaka bir başka kişinin kendisine eşlik etmesi ihtiyacını hissediyorlar. Papara, engelleri ortadan kaldırmak ve finansal eşitliği sağlamak için önemli bir adım atarak görme engellileri sosyal hayat ve dijital dünyada özgürleştirme misyonuyla hareket eden BlindLook ile anlaştı ve Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) oldu. Bu birliktelik kapsamında görme engelliler, BlindLook'un ses odaklı teknolojisi sayesinde Papara'yı rahatça kullanabilecek ve tüm finansal işlemlerini güvenli ve özgür bir şekilde gerçekleştirme deneyimi yaşayacak. Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, "Günlük hayatımızda kolayca gerçekleştirdiğimiz eylemler, engelli bireyler için büyük zorluk olabiliyor. Papara olarak kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerden görme engellilerin de zorlanmadan, özgürce yararlanmasını istiyoruz. Toplumda kimseyi kategorize etmeden, herkesin eşit olanaklarla finansal işlemlerini gerçekleştirebileceği hizmetleri sunmak, bunu olabilecek en iyi deneyimle sunmak birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda teknolojinin bizlere sunduğu imkânlardan faydalanarak engelleri kaldırdık ve Papara'yı görme engelli bireyler için de erişilebilir kıldık. Özellikle pandemi koşullarında engelli vatandaşlarımızın dijital ekonominin bir parçası hâline gelebilmelerini çok önemsiyoruz. BlindLook ile olan birlikteliğimiz sayesinde onlar da finansal işlemlerini kolaylıkla Papara uygulaması ve web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek" diye konuştu.