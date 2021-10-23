Sigorta şirketleri dijital atağa geçti

Bu yıl içinde güçlü bir büyüme sağlayan Türk sigortacılık sektörü, 2020'de prim üretimini 82.6 Milyar TL ye çıkarmayı başardı. Sektörün büyük oyuncuları dijital yatırımları aralıksız sürdürdüklerini ve istikrarlı büyümesinin arkasında güçlü bilişim ve teknolojik altyapı yatırımlarının bulunduğunu belirtiyor. 30 yıllık sigortacılık ve teknolojik birikimi ile uçtan uca tüm ihtiyaçları karşılayan yazılım ürünleri ile hizmet veren SFS Yazılım ve Danışmanlık, bu büyümeye katkı sunan güçlü şirketlerden biri olarak yer alıyor. Türkiye'nin önde gelen ve aralarında Gulf, Ray, Quick, Ankara ve Magdeburger Sigorta
'nın da yer aldığı toplam 13 sigorta şirketine uçtan uca çözümler sunan SFS, bu şirketlerin büyümesi ve pazar payını genişletmesine de güçlü katkılar sunuyor. Temel sigortacılık çözümlerini B2B'nin yanında B2C ve B2B2C gibi marjinal faydası yüksek dijital yapılarla donatan şirket, pandemi döneminde daralan sektörle birlikte talebe dayalı yapmış olduğu geliştirmeleri sektördeki toparlanmaya paralel olarak ürün odaklı katma değeri yüksek sigorta şirketlerine rekabet avantajı sağlayacak çözümler haline getiriyor. SFS, bu kapsamda temel sigortacılık yazılım ürünleri yanında Tubitak destekli dijital sigortacılık çözümleri ile son kullanıcıya hizmet eden yüksek inovasyon çözümlere odaklanıyor. Geliştirdiği ürünleri sigorta şirketlerine müşteri kazanımı ve prim üretim artışına katkı sağlayacak çözümler haline getiren SFS'nin hizmet verdiği sigorta şirketleri, prim üretimlerinde bu yılın ilk 8 ayında yüzde 20 artış gerçekleştirerek pazar paylarını arttırdılar.
ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ
SFS Yazılım ve Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı, sektörde 1992 yılından beri yer aldıklarını belirterek, "SFS 30 yıllık sigortacılık ve teknolojik birikimi ile uçtan uca tüm ihtiyaçları karşılayan yazılım ürünleri geliştiriyor. Dinamik ürün yapısı, sigortacılık konusunda uzmanlaşmış insan kaynağı, güncel ve çözüm odaklı teknolojileri ile gerek sigortacılık yazılım ürünleri geliştirme ve gerekse proje bazlı uygulama geliştirme konularında fark yaratan hizmetler sunuyor" dedi. Sigortacılık sektöründe tercih edilmelerinin en önemli nedenlerinde biri olarak, kullanıcılara yazılım dili kullanmadan uyarlama yapma imkanı sunma olduğunu belirten Atıcı, "SFS, bu hizmetle sigorta şirketlerine SFS' ye ihtiyaçları olmadan çok hızlı sigortacılık ürünleri geliştirme imkânı veriyor" diye konuştu. Tüm ürünlerini uçtan uca döneme uygun teknolojiyle ve gelecek dönemlerde de teknolojik değişimlere yüksek adaptasyon sağlayacak şekilde ürettiklerini kaydeden Atıcı, "Sigorta şirketlerine yazılıma müdahale etmeden kendilerinin kullanıcı dostu ara yüzlerle kişiselleştirebileceği çözümler sunuyoruz" dedi.
ORTA ASYA BALKANLAR VE KÖRFEZ HEDEFTE
Önümüzdeki 3 yılda özellikle "yeni nesil teknolojilere" ve "dijital sigortacılık" çözümlerine daha fazla odaklanarak yurt içinde pazar paylarını genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Atıcı, sigortacılık sektöründe lider teknoloji şirketi olmayı, yurt dışında ise yeni projeler başlatmayı planladıklarını söyledi. Atıcı, "Geçtiğimiz yıllarda Hindistan, Azerbaycan yaptığımız projelere ilave olarak bu dönemde öncelikle Orta Asya, Körfez ve Balkan ülkelerini hedef almaktayız" dedi.