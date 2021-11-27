Başarıyı Geleceğe Taşımak için ‘Köklere Yolculuk’

Ebru
Turhan imzalı Başarıyı Geleceğe Taşımak İçin 'Köklere Yolculuk' isimli kitap şirketlerin kendi belleğini müze konseptine taşımasının bir ülkenin tarihi ve kültürel mirası kadar önemli olduğunu vurguluyor. Türkiye'de şirket müzesi kavramına katkıda bulunmak adına araştırmalar yapan Ebru Turhan
, yurt içinde ve yurt dışındaki gözlemlerini bir kitapta topladı. Küresel marka haline gelmek isteyen sanayi kuruluşları için rehber niteliği taşıyacak 'Köklere Yolculuk' isimli kitap, raflardaki yerini aldı. Ceres Yayınları'ndan çıkan eser, kısa sürede 'Çok Satanlar' listesine girmeyi başardı. Ebru Turhan, yaklaşık iki yılda tamamladığı kitabın hikayesini şu cümlelerle aktardı: "Ailece bir seyahatimiz oldu. Almanya'ya gittik. Bildiğiniz gibi orada otomotiv sektörü oldukça gelişmiş durumda. Dünya markası haline gelmiş otomobil markalarının müzelerini ziyaret ettik. Her birinin şirket müzeleri olduğunu, kendi tarihçelerini oluşturduğunu ve bunları da ziyaretçilere sunduğunu gördüm. Tabii bu beni heyecanlandırdı. Bizim ülkemizde de bir örneği var mı diye hemen araştırmaya başladım. Fakat bu olgu bizde henüz oluşmadığı için kendilerini şirket müzesi adı altında değerlendirmiyorlar. Araştırmalarımı derinleştirdim. Bir ülkenin sanayi tarihinin kültür mirası için ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Nasıl her ülkenin bir kültür mirası varsa aslında şirketlerin de kendi belleklerini, kendi miraslarını oluşturması gerekir" dedi.