E-ticaret yapan kobilere büyük destek

2021 yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde eticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %75.6'lık artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 94.4 artış ile 850.7 milyon adetten 1 milyar 654 milyon adede yükseldi. Ülkemizde 2021 ilk 6 ayı itibarıyla eticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 321.742 rakamına ulaştı. Bu işletmelerin 23.373 adedi, ETBİS'e kayıtlı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterirken, 312.532'si e-ticaret pazaryerlerinde faaliyet göstermekte. ETBİS'e kayıtlı site sayısı ise 28.029'a ulaştı. 14.154 adet işletmemiz kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunmakla birlikte e-ticaret pazaryerlerinde de satış yapmakta. E-ticaret yapan kobilere 2021 yılı içerisinde en büyük destek ise BirFatura
.com'dan geldi. BirFatura. com e-ticaret yapan kobilerin tüm siparişlerini entegre olarak faturalandırabildikleri, kargo çıktılarını hazırlayabildikleri, kargolar ile kendi anlaşmaları üzerinden entegre olarak gönderim yapabildikleri, satış raporlarını alabildikleri ve buna benzer onlarca özelliği siz değerli eticaret yapan kobilerimize sunan online bir yazılımdır. BirFatura kullanıcılarına katma değerler yaratarak yollarına devam ettiklerini belirten Bir Fatura Kurucusu İbrahim Bayır "Türk bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibariyle sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı her yıl kamuoyuna gururla sunuyoruz. Bir Fatura olarak bu yıl 'Bilişim 500 firmaları' arasına girmekten gurur duyuyoruz" dedi.