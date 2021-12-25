Ödemelerde QR kod dönemi

Türkiye finans teknolojileri alanında küresel başarılarına devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen teknolojiler hem hayatı hem de ticareti kolaylaştırıyor. Şahıs işletmeleri, internetten satış yapanlar ve bağımsız çalışanlar hızlı, güvenli ve avantajlı ödeme yöntemi olan Papara
QR ile kart kullanımına bile gerek olmadan kolayca ödeme alabiliyor. Hem ödeme almayı hem de ödeme yapmayı kolaylaştıran Papara QR ile işlemler, temasa gerek olmadan ve vakit kaybetmeden saniyeler içinde gerçekleşiyor.İşini bir adım öne taşıyıp müşterilerine alternatif ödeme yöntemleri sunan işletmeler, Papara QR ile satışlarını artırarak 7/24 ücretsiz ödeme alabilir. Papara QR kod ile komisyon maliyetini azaltan işletmeler, mesafe kurallarına dikkat ederek ödemeler için POS cihazına ihtiyaç duymaz. Papara'nın geliştirdiği ve yaygınlaşması için çalışmalar yaptığı Papara QR kodu artık birçok noktada görmek mümkün. Simitçi, seyyar satıcı, bakkal, cafe, restoran, pastane, kuaför ve taksiciler gibi birçok işletme ve bağımsız çalışan, hızlı ve güvenli ödeme yöntemi olan Papara QR ile yenilikçi ödeme yöntemlerinin pratikliğinden faydalanıyor. Böylece ödeme alırken nakit ile uğraşmak, sıra bekletmek veya temasta bulunmak gibi sorunlarla uğraşmıyor.