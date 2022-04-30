70 ülkeye PCR testi satıyor

70 ülkeyi aşan satışları ve yurtdışı yapılarını artırma planlarıyla küresel bir oyuncu olma yolunda hızla ilerleyen yüzde 100 Türk sermayeli biyoteknoloji firması Anatolia Geneworks'un, 2021 yılı konsolide net kârı bir önceki yıla göre yüzde 40 artış göstererek 443 milyon TL seviyesine ulaştı. İhracat odaklı çalışan şirketin gelirlerinin yüzde 90'ı yurt dışı satışlardan elde edildi. Birçok farklı hastalığın teşhisinde kullanılan tanı kitleri, cihazlar ve gıda testleri üreten Anatolia Geneworks, 2021 yılında da ürün ve hizmet kalitesi, Batı Avrupa ile öne çıkan hedef pazarlardaki penetrasyonu ile güçlü performansını korumayı başardı. Türkiye'deki Ar-Ge ve ihracata dayalı bir gelişim modeli benimseyen sınırlı sayıdaki girişimlerden biri olan Anatolia, 12. faaliyet yılını tamamladı. Alanında uzman kadrosuyla tüm dünyaya ürün sunan Anatolia Geneworks 2021 yılını yatırım yılı olarak değerlendirerek 77 milyon TL yatırım harcaması yaparak hem Ar-Ge ve yönetim merkezini yenilemiş, hem de yurtdışı iştiraklerinin yatırımlarını arttırmıştır. Kuruluşlarından bu yana birçok farklı hastalığın teşhisinde kullanılan tanı kitlerini ve cihazlarını üreterek, yüksek hassasiyete sahip ürünlerle hastalıkların hızlı ve doğru teşhis edilmesini sağladıklarını belirten Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, "2021 yılı bizim için hedeflerimizi ve hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Ekim ayında halka arz sürecini tamamlamanın yanı sıra Ar-Ge ve yönetim merkezimizi barındıran Sultanbeyli binamızda aktif olarak çalışmaya başladık.Dünyadaki benzer Ar-Ge merkezlerinin arasında büyüklüğü ve sahip olduğu üst seviye donanımıyla öne çıkan merkezimizin, alanımızda üstlendiğimiz öncülük misyonuna yakışan bir altyapı imkânı sağlaması şirket olarak heves ve kararlılığımızı bir kat daha arttırmıştır. Artı olarak bu dönemde hazırlıklarını tamamladığımız ve 2022'nin ilk aylarında hızlandırdığımız yurtdışı yatırımlarımız da bizim için ayrıca gurur kaynağıdır. Şubat ayında tescil ettirdiğimiz Hollanda'daki yeni çatı şirketimizle hedefimiz Avrupa ve dünya genelinde tamamen kendisine bağlı olacak yeni şirketler kurmak ya da mevcut şirketlere yatırım yapmaktır." dedi. Anatolia, etkin yönetimiyle güçlü ve sürdürülebilir döviz bazlı nakit yaratma gücü ve şirket kârlılığını korumaya devam ediyor. 2021 yılında yaklaşık 410 milyon TL ciro elde ettiklerini, %85'in üzerindeki brüt kârlılıklarını koruduklarını ve 459 milyon TL net nakit pozisyonunda olduklarını belirten Akyüz, "Özellikle koronavirüs tanı kitlerinin satış fiyatlarında dünya genelinde yaşanan düşüş trendinden, firmamız yüksek ürün kalitesinin getirdiği avantajla en az şekilde etkilenmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, koronavirüs tanı kitleri harici ürünlerimizin satışının toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 24'ten yüzde 31'e yükselmiştir. Tek ürüne bağlı kalmayan, derinliği, çeşitliliği ve sürekliliği olan pazar penetrasyonu gerçekleştirme stratejimizin bir yansıması olan bu artış, ilerleyen yıllardaki büyüme hedeflerimize ulaşma konusundaki inancımızı pekiştirdi" dedi. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin markanın, ticari faaliyetleri üzerinde etkisinin olmadığını belirten Akyüz; "İki ülke arasında yaşanan gelişmeler her ne kadar bizleri çok üzüyor olsa da ticari açıdan bir açıklama yapmak isterim. Son güncel mali tablolarımızda Rusya'ya satışımız bulunmamakta ve Ukrayna'ya yapılan satışın tüm satışlarımız içindeki payı ise on binde 1 civarındadır. Dolayısıyla yaşanan bu gelişmelerin şirketimizin büyüme planlarına herhangi bir değişiklik olarak yansımayacağını belirtmek isterim." şeklinde konuştu. Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de aktaran Akyüz, "Şirketimiz yüksek çalışma temposunu koruyarak ve halka arz öncesi detaylı bir şekilde duyurduğu hedeflerine odaklanarak ilerlemektedir." şeklinde konuştu.