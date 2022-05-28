İstanbul’a OTOAVM geldi

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine uygun olarak planlanan Autogross İstanbul, oto galeri sahiplerinin ruhsat sorununa da çare olacak. Autogross İstanbul, Cumhuriyetin 100'üncü yılında İstanbullular ile buluşacak. Bakırcı Yapı ile Altınbaş Holding, "Türkiye'nin yeni, İstanbul'un en merkezi OTOAVM'si" sloganı ile Autogross İstanbul'u hayata geçirmek için işbirliğine gitti. TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağında yer alan Altınbaş Holding'e ait arazi üzerinde Bakırcı Yapı tarafından tasarlanan Autogross İstanbul, şehrin merkezinde sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, hem galericiler hem de ziyaretçiler açısından bir deneyim sunmak için geliyor. 2023 yılı sonunda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamalarına kadar tamamlanacak olan proje, 3 milyar lira yatırım değeri ve 5500 araç kapasitesi ile sektörün yeni merkezi olacak. Toplam 11 kattan oluşan projede 100 metrekare ile 1500 metrekare arasında değişen 179 adet mağazasatışa sunulacak. Çok yüksek sayıda ön talep toplanan projede satışlar başladı.