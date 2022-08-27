70 ülkeye ihracat yapan Bimed yeni yatırımlarla büyüyecek

Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed, yeni yatırımı olan üçüncü fabrikasını Hadımköy'de faaliyete geçirecek. Bimed'in ürünlerinin tamamına yakınının 70 ülkeye ihraç edildiğini belirten Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, otomotiv sektörü ile de yakından ilgilendiklerini ve elektrikli otomobiller için tahliye valflerini kendilerinin üreteceğini ifade etti. Mertöz, medikal bölümünde de ithalatın önüne geçebilmek için yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi. 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve sektöründe Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alan Bimed, yeni döneme yeni yatırımlarla girecek. Bimed'in işe sağlık sektörüne yönelik şırınga ve akciğer hastaları için inhaler üreterek başladığını aktaran Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, sonrasında kablo rakorları ile ürün yelpazesini genişlettiğini ve iş hacmini büyüttüğünü ifade etti. İhracat rakamının toplam ciroya oranının bu sene sonu itibarıyla yüzde 85'i geçeceğini belirten Mertöz, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.İstanbul Beylikdüzü ve Romanya'da birer fabrika ile faaliyet gösterdiklerini belirten Mertöz, Hadımköy'de yeni bir fabrika daha inşa ettiklerini ve önümüzdeki sene bu fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını söyledi. Mertöz, bu fabrika ile mevcut kapasiteyi de ciddi oranda artıracaklarını vurguladı. Medikal bölümünün üretimine eski fabrikada devam edileceğini söyleyen Mertöz, "Bimed genelde halkın bildiği nihai ürünlerden ziyade sanayide kullanılan ürünler üzerine yoğunlaşıyor.