Dijitalleşen moda sektöründe gençler için fırsat var

Moda sektöründe 1980'lerden bu yana en ve yükseklik olmak üzere iki boyutlu tasarım yapmaya imkân tanıyan programlar kullanılıyordu. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte giderek popülerliği artan 3 boyutlu tasarımlarda ise derinlik de sürecin bir parçası oldu ve özellikle pandemi sürecinin hızlandırdığı dijitalleşmeyle beraber 3D tasarım önem kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Evrim Büyükaslan Oosterom, sektörde 3D tasarım programları kullanabilecek yetkinliğe sahip çalışan eksikliğinin, tasarımcı adayları için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.Son dönemde dijital defileler, metaverse, NFT akımları gibi teknolojik gelişmeler de 3D alanında donanım sahibi uzman gereksinimini daha da artırdı. Moda sektöründe bir kırılma noktasının yaşandığını söyleyen Büyükaslan Oosterom, "İki boyutlu tasarım programları artık neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Sektörün ihtiyacı olan 3D programları kullanabilen tasarımcı sayısı ise henüz çok yetersiz. Giderek büyüyen moda sektöründe bu alanda yetişmiş işgücü ihtiyacı artıyor ve markalar uzman bulmakta zorluk çekiyor. Moda sektörü önü açık bir sektör ve tasarımcı adaylarının bu fırsatı geç olmadan görmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.Kıyafetlerin kalıplarının oluşturulduğu 3D modelleme programları, vücut ölçülerinin istenildiği gibi değiştirildiği 3 boyutlu mankenler üzerinde kıyafetin simülasyonunu görmeye olanak tanıyor. Tasarımların farklı renk, kumaş, aksesuar seçeneklerini de saniyeler içinde mankenler üzerinde görme imkânı tanıyan bu programlar, bu sayede numune üretimine gereksinimi ve tasarımda karar verme sürecini azaltıyor. Dijital dosya transferi yapmanın bir numuneyi kargolamaktan çok daha kolay, ucuz ve hızlı olduğunu söyleyen Büyükaslan Oosterom, birçok büyük moda markasının üreticilerine 3D tasarım programlarını kullanma zorunluluğu getirdiğinin altını çizdi.Türkiye'de moda tasarımı ve tekstil eğitiminde 3D tasarım programlarına henüz yeterince yer verilmediğini söyleyen Büyükaslan Oosterom, Amerika ve Avrupa'da da benzer sorunların görülmesine rağmen adaptasyonun daha hızlı olduğunu belirtti. Büyükaslan Oosterom, "Üniversitemiz, 3D tasarım anlamında yalnızca Türkiye'de değil dünyada da öncü okullardan biri. 2019 yılından beri müfredatımıza 3D kıyafet tasarımı dersini ekledik. Her yıl dersin içeriğini daha da geliştirebilmek için üç boyutlu tasarım programlarındaki güncellemeleri ve bu alanda yürütülen akademik çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimize 3D tasarım bilmenin önemini kavratmaya çalışıyoruz. Zaten moda markalarının da ihtiyaçları bu yönde. Bu alanda yetkinleşmiş mezunlar, 3D tasarımcı olarak iş bulabilecekleri gibi bu uluslararası firmalarla serbest çalışabilir; uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı günümüzde New York'taki bir tasarım ofisine Türkiye'den tasarım yapıp tasarımlarını dijital olarak saniyeler içerisinde gönderebilirler" dedi.