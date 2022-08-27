Kırtasiye sektörü 35,1 milyar dolara ulaşacak

E-ticarette kırtasiye sektörü işletmelerin yüzünü güldürecek 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül'de, anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası ise 5 Eylül'de başlayacak. E-ticarette kırtasiye sektörü hareketlenirken, IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, kırtasiye sektöründe Eylül 2021'de Temmuz 2021'e göre toplam cironun %88 arttığını açıkladı. IdeaSoft CEO'su ve TOBB Eticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, kırtasiye sektörünün 2025 yılına kadar %13,9 artarak 35,1 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, "Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. E-ticaret Eylül başında iyice hızlanmaya başlayacak. Hizmet verdiğimiz 15 bin işletmenin satışlarını incelediğimizde, kırtasiye sektöründeki müşterilerimizin 2021 verilerine göre en çok sipariş aldıkları aylar Ocak ve Eylül. İşletmelerimizin ciroları Eylül 2021'de Temmuz 2021'e göre %88, toplam sipariş sayıları %116, toplam satılan ürün sayısı ise %65 artış gösterdi." dedi. Kırtasiye sektörünün e-ticarete hızlı ve olumlu dönüşler sağladığını da sözlerine ekleyen Özkara, "Ayrıca müşterilerimizin Eylül 2021'de Ağustos 2021'e göre toplam ciroları %52, toplam sipariş sayıları %47, toplam satılan ürün sayıları ise %43 artış gösterdi. Ötre yandan Eylül 2021 toplam ciroları da 2021'in genel ciro ortalamasından ise %27 fazla." şeklinde konuştu.