Lise öğrencileri patent konusunda atağa geçti

Öğrencilerin patent ve faydalı model başta olmak üzere sınai mülkiyet hakları konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği düzenlendi. Lise öğrencileri tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna 1.035 patent ve faydalı model başvurusu yapıldı. Projesi başarılı bulunan çalışmalar ödüllendirildi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artık meslek liselerinde inovatif yaklaşımlarla fikrî mülkiyet çalışmalarının çok yaygın bir şekilde devam ettiğini belirterek, "2022 yılına girerken bizim hedefimiz, 7 bin 500 ürünün tescilinin alınmasıydı. Şu an 2022 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı birimlerden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ürün tescili yapılan ürün sayısı, 8 bin 269'dür. Biz 7 bin 500 hedefimizi aştığımız gibi bir aşamaya daha gittik, bu tescili alınan 74 ürünün de ticarileştirilmesini sağlamış olduk" değerlendirmesini yaptı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerin yenilik içeren, sanayiye de aktarılabilecek küçük buluşlarla da yarışmaya katılmalarının önünü açtıklarını vurgulayarak, "İcat çıkarmaktan korkmayın" mesajını verdi. Varank, "Kendinizi sürekli geliştirin. Trendleri takip edin. Sürekli gelişen inovasyon ekosistemimizin de katkısıyla icat çıkarmaktan korkmayın" önerisinde bulundu.2021 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na dair rakamları paylaşan Varank, "Ulusal düzeyde patent başvurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında 7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü sırada yer alıyoruz. 2022'nin 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yerli patent başvuru sayılarında yüzde 3, yerli faydalı model başvurularında yüzde 29, yerli tasarım başvurularında yüzde 27 ve yerli marka başvurularında yüzde 2 artış gerçekleşti. Bu dönemde yerli patent tescil sayımız yüzde 11, yerli faydalı model tescil sayımız yüzde 29, yerli marka tescil sayımız yüzde 53 ve yerli tasarım tescil sayımız yüzde 40 arttı" dedi.Varank, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'un ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi töreninin gerçekleştirileceği tarihi açıkladığını anımsatarak, Togg'un sınai mülkiyet haklarına sahip olmanın ciddi bir fark olduğunu belirtti.Patentle Türkiye-1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışmasında ilk 30'da yer alan öğrencilere ödülleri bakanlar Varank ve Özer tarafından verildi. Yarışmanın birincisine 20 bin lira, ikincisine 15 bin lira, üçüncüsüne 10 bin lira, dördüncü ve beşincisine 5 biner lira, 6-10. sırada yer alan öğrencilere 4'er bin lira, 11-20. sırada yer alanlara 3'er bin lira ve 21-30. sırada bulunanlara 2'şer bin lira ödül verildi.