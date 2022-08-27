Video pazarlamada başarı için eğitim şart

2020 yılındaki küresel salgın öncesi Türkiye'de 50 bin e-ticaret sitesi bulunurken, rakam evde kal döneminde 360 bine, bugün yeni normal günlerindeyse 480 bine ulaştı. 2021'de bir önceki yıla oranla yüzde 46 artışla 381 milyar TL ile rekor kıran e-ticaret şirketlerinin cirosunun ise 2022 yılında 400 milyar bandını aşması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelere paralel Eylül 2021'den beri uygulanan ihracat odaklı düşük TL kuru ve lojistikten, ilan giderlerine kadar devletin bir dizi teşvikiyle beraber e-ticaret şirketleri yeniden bir ivme yakaladı. Bugün hem iç pazar hem de ihracatta yeni noktalar için e-ticaret markaları arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. Yarışta öne geçmek isteyen e-ticaret şirketleri dijital pazarlamanın tüm imkânlarını kullanmaya çalışıyor. Bu noktada yapılan araştırmalar, tüketicilerin en az yarısının ürün ve hizmeti satın alırken video izlemek istediğini ve konuya dair en az 2 video görmeyi talep ettiğini ortaya koyuyor. Bu alanda uzun süredir faaliyet gösteren Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ürün ve hizmeti tanıtmanın en hızlı ve etkili yolu video hazırlamaktan geçiyor. 4.5 milyar kişinin kullandığı sosyal medyada geçirilen vaktin yüzde 54'ü video izlemeye ayrılıyor. İnternetteki her 60 dakikanın 22 dakikası ise yine video izlemekle geçiyor. Videoların sosyal medya mecralarındaki izlenme alışkanlıkları dikkate alınarak hazırlanmasında büyük yarar var. Bunun yanında bir YouTube marketing video içeriği ile Facebook ve TikTok için olan videolar birbirinin aynı değil. Araştırmalar gösteriyor ki video marketing yaparken izleyici ilk 5 saniyeye çok önem veriyor. Bu noktada videoda doğrudan şekilde marka ve ürüne ilişkin verilmek istenen mesajı hedefe koymak gerekiyor. YouTube videoları diğer sosyal medya mecralarına göre daha uzun süreleri kapsıyor fakat bu videoların büyük bölümü sanılanın aksine sesi kısılarak izleniyor. Burada YouTube videosu yaparken mutlaka bir alt yazı koymak gerekiyor. TikTok videolarında ise görsellik ve ilginçlik daha ön planda. Hangi video bu kriteri yakalıyorsa, izlenme oranı ve etkileşimi o oranda daha çok artıyor denilebilir. Bunun yanında Facebook videolar konusunda yeni bir karara vardı. Canlı videoları yayınlamayacak onun yerine META tıpkı Instagram'daki gibi Reels videoları yayınlayacak. Aynı zamanda Metaverse'ü de artık düşünmemiz gerekiyor. 3D videolarla yapılacak marketing yakın zamanda diğerlerinin yerini hızla almaya başlayacak. Burada devreye VR girecek. Tüketici artık mağazaya gitmeden elbiseyi, ayakkabıyı deneyecek, otel odasından denizin nasıl göründüğünü bilecek, alacağı çikolatayı sanal olarak tadabilecek."