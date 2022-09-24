Alternatif SuperApp en büyük kitle fonlama turuna çıktı

BiRÇOK markanın dijital cüzdanını tek uygulamada buluşturan, Macellan'ın en yeni ürünü Alternatif SuperApp, Türkiye'nin en büyük kitle fonlama turunda ilk 3 iş gününde 3 milyon TL'den fazla yatırım aldı. Alacağı yatırımlarla Türkiye'de büyümesini hızlandırmayı ve yurt dışına açılmayı hedefleyen şirket, paya dayalı kitle fonlama ile girişim sermayesi yatırım fonunu birlikte kullanacak. Dijital cüzdanların kullanımının her geçen gün yaygınlaşması, uygulamaların yatırımcıların radarına girmesine kapı aralıyor. Son olarak birçok markanın dijital cüzdanını tek uygulamada sunan Alternatif SuperApp, 5 milyon dolarlık yatırım turuna çıktığını duyurdu. 2021'de lansmanı yapılan Macellan'ın en yeni ürünü Alternatif SuperApp, 15 Eylül'de başlayan Türkiye'nin en büyük kitle fonlama turunda, 3 iş günü gibi kısa bir sürede 3 milyon TL'den fazla yatırım topladı.