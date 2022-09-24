Çin modeliyle girişimcilere fırsat sağladı

ÇİN'DE başlayan ve hızla dünyaya yayılan canlı yayından satışın Türkiye'deki ilk temsilcisi olan Vidyodan, 1 milyon kullanıcısıyla yoluna emin adımlarla devam ederken, girişimciler için alternatif satış kanalı ve gençler için istihdam olanağı sunuyor. İki yıl içerisinde uygulamaya 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen canlı yayın pazar yeri, girişimciler ve gençlerle beraber büyümesini sürdürecek. eMarketer verilerine göre canlı yayından satış modelinin hacmi 2023'te 623 milyar dolara ulaşacak. Çin modelini Türkiye'ye taşıyarak bu konseptin ilk temsilcisi olan Vidyodan'ın CEO'su Yusuf Mert Yılmaz şunları ifade etti: "Canlı yayından görerek satın al' modelini Türkiye ilk getiren pazaryeri olmamız büyük fırsatları da beraberinde getirdi. Vidyodan olarak 2022'de 3 binin üzerinde canlı yayınla, 100 bin adet üzerinde satış kaydettik. Canlı yayınlar ve videolu satışlar sayesinde satışa dönüşme oranlarında Türkiye ortalamasının 10 katına kadar çıkabiliyoruz. İki yıl içerisinde uygulamamıza 20 milyon dolarlık yatırım yapma hedefindeyiz. Önümüzdeki dönemde dijital sunucu ağımızı ve marka sayımızı daha da artırarak gençlere ve girişimcilere daha fazla fırsatlar sağlayacağız"