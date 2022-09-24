Çörek otu yağı ile dünyaya sağlık dağıtıyor

Zade Vital, çörek otunu sağlık alanında globalleştirmek üzere emin adımlarla ilerliyor. Anadolu'nun bereketli topraklarından yetişen nadide bitki çörek otundan, GMP standartlarında takviye edici gıda elde eden Zade Vital, çörek otu yetiştiren çiftçilere umut oluyor. Bu yıl ikinci kez "Çörek Otu Günü"nü kutlayan Zade Vital, çörek otu yağının bağışıklık pazarında varlık göstermesi ve uygun çörek otu yağı konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı yaşam markası Zade Vital, çiftçilerle el ele vererek Anadolu'nun bu kutsal tohumunu dünyaya ulaştırıyor. Çörek otunun gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürülebilir olmasını ve çörek otu yağını dünyanın önde gelen bağışıklık ürünü sıralamasına sokmayı hedefliyor. Geleneksel bitkisel yaklaşım modelini modernize ederek sağlıklı yaşama değer katmaya odaklanan Zade Vital, bilimin ışığında Ar- Ge'deki gücüyle Türk tohumlarını katma değerli ürünlere dönüştürmeye ve 20'den fazla ülkeye ihraç etmeye devam ediyor. Zade Vital, bağışıklığı dengeleyici etkisi ve yüksek Timokinon oranı ile pandemi döneminin yükselen yıldızı Zade Vital Çörek otu yağı ile ülke olarak geleceğimiz için fark yaratıyor. Kadim bitki çörek otunun bilinirliğinin artırılması, doğru ve kaliteli çörek otu yağı bilincinin oluşturulması için çalışan, ABD Şikago merkezli Zade Global Inc şirketi ile global çapta bir yatırım yapan Zade Vital, ülkemizi ve dünyayı Ata tohumlarımızın şifasıyla buluşturmayı sürdürüyor. Anadolu topraklarının sunduğu hazinemizi korumayı ve sürdürülebilir kılmayı hedefleyen Zade Vital, çiftçilerle güçlerini birleştirdi. Çiftçileri çörek otu yetiştiriciliğine daha fazla yönlendirmek için çalışmalarına hız veren Zade Vital, desteğini her geçen gün artırıyor. 2021 yılında Türkiye takviye edici gıda pazarında, Zade Vital Çörek Otu Yağı ile, kutu bazında %33,2 büyüme kaydeden Zade Vital, 2022 yılında ise %40 büyüme elde etmeyi hedefliyor. Zade Vital, Çörek otu yağını ABD, Hollanda, Almanya, Kosova, KKTC, Ukrayna, Kuveyt, Katar, Afganistan, Kırgızistan, Gana, Botsvana, Güney Kore, Hong Kong, Singapur, Ürdün, Libya gibi farklı kıtalardaki ülkelere ihraç ediyor. Zade Vital, 2022 yılında ürün ruhsat aşaması devam eden Umman, Katar, Yemen, Mauritius, Irak, Kenya ve Filistin pazarlarına da çörek otu yağını göndermeyi hedefliyor. 2030 yılı hedefi ise çörek otu yağını dünyanın önde gelen bağışıklık ürünü sıralamasına taşımak ve çörek otu yağı ile birlikte bugüne kadar ihraç edilmiş 45 farklı bitkiyi, 200'e çıkartarak tüm dünyaya göndermek. Çörek otunun Anadolu topraklarının bizlere sunduğu bir armağan olduğunu belirten Zade Vital Genel Müdürü Dr. Çağlan Kuruner, binlerce yıldır şifa kaynağı olan bu mucize bitkiye, Zade Vital'in Ar-Ge ve GMP standartlarındaki üretim altyapısı ile sahip çıktığını belirtiyor.