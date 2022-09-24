Demir ve demir dışında ihracat rekora koşuyor

SANAYİ sektörleri arasında en çok ihracat yapan 5'inci sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün Ocak-Ağustos dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artarak 10,1 milyar dolarla genel ihracattan yüzde 6 pay aldı. Aynı dönemde birim ihraç fiyatı yüzde 21 artışla 4,72 dolara ulaştı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün ihracat ivmesinin giderek hızlandığını ve 20 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Tecdelioğlu, "Eğer enerji sıkıntısı yaşamazsak, tedarik zincirlerinin farklılaşması ve lojistik konumumuzun avantajı ile üreticilerimize ciddi anlamda fırsatlar doğacak ve katma değerli işleri dünyaya yapıyor ve satıyor olacağız." dedi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Ağustos ayı ve ilk 8 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin 2022 yılı Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artışla 21,3 milyar dolara ulaşarak en yüksek Ağustos ayı ihracatı oldu. 2022 yılı Ocak- Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 18,3 oranında artarak 165 milyar 672 milyon dolara yükseldi. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün Ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artışla 1,15 milyar dolara yükseldi. Ocak- Ağustos dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre yüzde 30,4 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı. Sektörün, Türkiye'nin toplam aylık ihracatı içerisindeki payı yüzde 6 oldu. Alt sektör ihracatında en fazla ihracat 506,8 milyon dolar ile Alüminyum ürün grubunda gerçekleşti. Alüminyum sektörünü 227,9 milyon dolar ile Metaller, 220 milyon dolar ile Demir Çelik Mamulleri ve 163 milyon dolar ile Bakır Ürün Grupları takip etti. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Almanya'ya, Ağustos 2022 döneminde en çok ihracat "Alüminyum Çubuk & Profiller" ürün grubunda, geçen yıl aynı aya göre yüzde 31 artarak 50,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.