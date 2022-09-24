Dijital nakliye girişimine 100 milyon dolar yeni yatırım

Dijital nakliye ağı TruKKer, önde gelen global alternatif yatırım şirketi lnvestcorp liderliğinde, birçok küresel yatırımcının yer aldığı C serisi turunda 100 milyon dolar yatırım aldı. TruKKer, yeni aldığı yatırımla; teknolojiyle desteklenen operasyonel süreçlerini geliştirmeyi, hedef pazarlarını büyütmeyi, pazara yeni ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'nın en büyük dijital nakliye platformu TruKKer, C serisi yatırım turunda Mubadala Investment Company'nin devam etmekte olan yatırımına ek olarak; Suudi Arabistan merkezli Riyad Valley Capital, Mısırlı Reliance Group, Irak merkezli March Holding ve önde gelen global alternatif yatırım şirketi lnvestcorp'tan 100 milyon dolarlık finansman sağladı. 2016 yılında kurulan şirket, bu yılın Mart ayında 96 milyon dolarlık seri B yatırımı almıştı. Toplam 8 ülkede faaliyet gösteren TruKKer'ın almış olduğu bu son yatırım, şirketin Orta Doğu'daki ana pazarları ile Türkiye ve CIS bölgesindeki yeni pazarlarda teknolojik anlamda gerçekleştirdiği bir dizi iyileştirme, genişleme ve büyümenin ardından geldi. TruKKer, yatırım ile büyümeyi ve mevcut pazarlarda ağını genişletmeyi planlıyor. Yük sahibi ile araç sahibini aynı platformda buluşturan şirketin hedefinde ayrıca yük taşımacılığı ağının otomasyonuna önemli ölçüde katkı sağlayacak yeni fikirler üretmek de bulunuyor. Türkiye pazarında ilk yılda ciro 2 katına ulaştı Türkiye pazarına geçtiğimiz yıl giriş yapan ve bir yılda cirosunu Mayıs itibariyle 2'ye katlayan TruKKer Türkiye, 2022 yılı sonunda Mayıs ayında ulaştığı cirosunu 2'ye katlayarak büyümeyi amaçlıyor. Şirket, Türkiye içindeki ve dışındaki ofislerinin sayısını artırarak, hali hazırda güçlü olduğu Orta Doğu coğrafyası ile birlikte üretici konumundaki Çin, Hindistan gibi ülkeleri batı ile bağlayan lojistik ağının en büyük dijital platformu olmaya aday. TruKKer'ın aldığı son yatırımı değerlendiren TruKKer Kurucusu ve CEO'su Gaurav Biswas, "TruKKer, yeniçağ teknolojisi ile bu teknolojiden güç alan operasyonel mükemmelliğin benzersiz bir birleşimidir. Emin adımlarla ilerleyerek, son beş yıl içinde kilit pazarlarımızda en büyük operatörler arasına girmeyi başardık. Investcorp dâhil birçok saygın global yatırımcının bu zorlu fon yaratma ortamında sağladıkları finansal destek, büyüme stratejimize net bir şekilde güven duyulduğunun göstergesidir. Bu ek büyüme sermayesi desteğiyle, tüm yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için önemli bir değer yaratmak istiyoruz. TruKKer, bu pazar fırsatını değerlendirmek için teknolojik, finansal ve operasyonel anlamda güçlü bir şekilde konumlanmaya devam edecek." dedi.