Bilişim teknolojilerinde yaşanan ve yaşanacak gelişmeleri gelenekselden geleceğe uzanan geniş, zengin bir perspektifle iş dünyasının gündemine taşıyan Bilişim Zirvesi, 22 yıllık birikiminden aldığı güçle bu yıl da birbirinden dikkat çekici konuları ve konuklarıyla yeni bir "zirve" için yol alıyor. Sürdürülebilirlik kavramının bütün olarak hayata uğratacağı olumlu değişim, bilgelik kazanmanın sistemlere ve geleceğe sağlayacağı faydalar 24 Kasım 2022 tarihinde Dünya'yı Teknoloji Kurtaracak 'lotus' ana temasıyla ele alınacak. Zirvede, çamurda açan sonsuz yaşamın simgesi Lotus'tan yola çıkarak teknoloji uğruna kirlettiğimiz doğanın ancak teknoloji ile temizlenebileceği, doğru ve akıllı kullanımla doğal felaketler de dahil olmak üzere pek çok sorunu yine teknolojinin çözeceği mesajları işlenecek. İnsan ve doğa hayatını koruyan, geliştiren teknolojilerin konuşulacağı Bilişim Zirvesi'22, iş dünyasının sürdürülebilirlik çalışmalarına da ışık tutacak.Açılış programının dışında Bilişim Zirvesi'22'de; Dijital İş Süreçleri, Robotik Süreç Otomasyonu, Yapay Zekâ, IoT, Büyük Veri, Analitik Teknolojiler, Bulut Çözümleri, Dijital Dönüşüm başlıklı konular konuşulacak. Zirvede bu yıl ilk kez, oturum konuşmaları dışında fuayede oluşturulacak "demo alanı"nda 15'er dakikalık sunumlar gerçekleştirilecek. Fikir ve düşünce liderlerinden yönetim gurularına, teknoloji profesyonellerinden pek çok iş kolundan yönetici ve uzmana kadar geniş bir yelpazenin buluşma noktası olan Bilişim Zirvesi; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak.