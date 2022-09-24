Düşük maliyetli temassız ödeme

Ödemeler dünyası son iki yılda en radikal dönüşümlerden birini yaşadı. Hızlanan teknoloji, e-ticaretin yükselişi ve temassız alışveriş talebinin artması, nakitten kartlı ve dijital ödemelere yönelişi hızla artırdı. Bu yıl içinde global olarak gerçekleştirilen bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 16'sı nakit ödeme yapmayı bıraktı. Aynı araştırmada tüketicilerin yüzde 53'ü de on yıl içinde nakit kullanımını tamamen bırakacağını açıkladı. BKM'nin açıkladığı verilere göre ise yılın ilk altı ayında yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 63'e yükseldi. Nakitsiz topluma doğru yolculuk hiç olmadığı kadar ivme kazanırken, işletmeler de özellikle temassız işlemlerin artışıyla alışverişlerini çok kanallı olarak gerçekleştirmeye imkan verecek ödeme çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Ödeme sistemlerinde Türkiye'nin öncü şirketi Paynet de bu ihtiyaca yanıt veriyor. Paynet son olarak yüz yüze ödeme alma çözümü PayPOS'la, işletmelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde anında ve her yerde temassız ödeme almalarını sağlıyor. İşletmeler, PayPOS ile, fiziki POS olmaksızın cep telefonu, tablet, kiosk veya el terminali gibi tüm Android cihazlar üzerinden NFC/temassız özelliğini kullanarak ödeme alabiliyor. Tüketiciler temassız ödeme limitinin üzerindeki işlemleri de PayPOS'la gerçekleştirebiliyor. Bu işlemlerinde şifre girerek güvenli ödeme yapabiliyorlar. Pratik, kolay, güvenli olma avantajıyla ön plana çıkan bu teknolojik çözüm sayesinde, Paynet üye iş yerleri tüm NFC özellikli Android cihazlarına PayPOS uygulamasını anında ücretsiz indirerek, herhangi bir kurulum gerektirmeden ödeme işlemlerinde kullanabiliyor.