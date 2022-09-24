E-ticaretin kalbi İstanbul’da atacak

E-ticaretin Davos'u World ECommerce Forum için geri sayım başladı. Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek World E-Commerce Forum, 28-30 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Wow Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dünya e-ticaret pastasında 250 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak olan etkinlik, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayacak. E-ihracata ivme kazandıracak olan World E-Commerce Forum, e-ihracat yapmak isteyen firmalara, e-ticaret liderleriyle yüz yüze görüşme fırsatı sunacak. Dünya e-ticaretinin kalbinin atacağı etkinlikte, 2.5 milyar dolarlık iş hacmi oluşacak. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Avrupa'nın en büyük e-ticaret buluşmasının İstanbul'da gerçekleşeceğini söyledi.World E-Commerce Forum'un özellikle e-ihracata ivme kazandıracak bir potansiyel taşıdığının altını çizen Nart, "Türkiye'nin toplam e-ihracatı 2 milyar dolar. Foruma katılacak pazaryerlerinin toplam pazar hacmi ise 250 milyar dolar. Türk üretici ve e-ticaret şirketlerinin yüzde 1 pay aldığı bir senaryoda, 2.5 milyar dolarlık bir pazar payı oluşacak. E-ihracat yapmak isteyen ancak gerekli networkü olmayan ya da yurtdışı bağlantılar kuramayan firmalar, hedef pazarlardaki e-ticaret aktörleri ve profesyonellerle burada yüz yüze görüşme fırsatı bulacak" dedi.World E-Commerce Forum'u globalleştirdiklerini anlatan Nart, "Farklı ülkelerden devlet başkanlarını, başbakanları ve bakanları ağırlayacağız. Böylece Türkiye'yi küresel e-ticaret merkezi yapma vizyonuna katkı sağlamış olacağız. Bunun ilk ayağını ise ABD LasVegas'tan başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. World E-Commerce Forum-ABD Global Meeting etkinliğinin 2023 yılının Mart ayında LasVegas'ta düzenleneceğini anlatan Nart, burada binden fazla firmanın ağırlanacağını kaydetti. Nart, "Dünya e-ticaret ekosisteminin bütün paydaşları bu etkinlikte buluşacak" şeklinde konuştu.Çin merkezli Aliexpress'ten Avrupa'nın en büyük pazaryeri Zalando'ya, Rusya'nın e-ticaret devi Ozon'dan dünya genelinde 100›den fazla ülkede hizmet veren Letonya merkezli pazaryeri Joom'a, Birleşik Krallık'tan dünyanın her yerindeki perakendecilere çevrimiçi platform sunan Fruugo'dan Polonya Merkezli Allegro ve Çin merkezli Shein'e kadar dünya eticaret devlerinin katılacağı World E-Commerce Forum'da, 10'dan fazla global pazaryeri bulunacak. Trendyol, Hepsiburada, N11.com, Morhipo, Çiçek Sepeti, Brendfoni, Vartabi gibi Türkiye'nin e-ticaret lideri şirketlerinin de katılacağı etkinlikte, çok sayıda global markanın ise temsilcileri yer alacak. Türkiye ve yurt dışından 80'den fazla perakende markasının da katılacağı World E-Commerce Forum'da 40'ın üzerinde e-ticaret ve e-ihracat platformu buluşacak.300 B2B masada 150 binden fazla B2B görüşmenin yapılacağı World E-Commerce Forum'da, girişimciler için yeni fırsat kapıları da aralanacak. 40'tan fazla yatırımcı ve fonun, girişimcilerle bir araya geleceği etkinlikte, girişimciler, yatırımcı ve fonların temsilcileri ile birebir görüşme fırsatı yakalayacak. Böylece girişimciler, girişimleri ile ilgili sunum yaparak fon bulma potansiyeli elde edebilecek. Yatırımcı ve fonların, girişimcilerle yapacakları toplantılarda e-ticaret odaklı bir sinerji yakalanacak.