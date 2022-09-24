Enerjiye olan talep büyümeyi artıracak

Türkiye'nin sektöründe en büyük çelik ihracatçılarından Kocaer Çelik'in ürün gamında enerji sektörü ve enerji sektörü hizmet veren kaynak sektörlere sunduğu katma değerli ürünlerin payı hızla artıyor. Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, "Avrupa başta olmak üzere enerji krizi birçok sektörde üretim kısıtlamalarına neden olurken, enerji ve enerji kaynaklarının kullanımına olan ihtiyaç giderek artıyor" dedi. Global ölçekte enerjiye olan ihtiyaç giderek artarken, ihtiyaç olan enerjinin son tüketiciye sağlanması için enerji kaynaklarının çıkarılması, enerjinin üretimi ve çevrimi, üretilen enerjinin iletimi konularında hizmet veren sektörlerin büyümesi gelecek yıllarda kaçınılmaz görülüyor. Konuyla ilgili olarak Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer şu değerlendirmede bulundu. "Kocaer Çelik yüksek mühendislik, teknolojik altyapısı ve tasarım gücü ile birlikte esnek altyapıya sahip çelik profil üretim hatları, imalat operasyonlarının gerçekleştirildiği Servis Merkezi ve doğa şartlarında korozyona dayanım için ihtiyaç duyulan çinko kaplama işlemini gerçekleştirdiği Galvaniz Tesisi ile yenilenebilir güneş enerji santrallerinin kurulması, enerjinin son kullanıcıya iletimi, enerji üretim tesislerinin inşası ve enerji üretimi için kaynakların kömür madenlerinden çıkarılması alanlarında proje bazlı, butik ve özel kaliteli çelikler üretmeye devam etmektedir. Günümüze kadar enerji sektörlerindeki katma değerli ürünlerin payını sürekli artırırken, gelecekte de enerjiye duyulan ihtiyacın giderek artması ve ülkelerin enerji politikaları gereği arz sıkıntıları yaşanmasını kaçınılmaz olarak görmekteyiz. Bu nedenle enerji sektörüne hizmet veren tesislerimizde talepler artarak, süreklilik arz edecektir. Avrupa'daki enerji krizi demir-çelik sektöründe üretim kısıtlamalarına neden olurken enerji bağımlılığı giderek daha önemli hale geliyor. Birçok demir-çelik fabrikasının ya üretimi azalttığı ya da yüksek enerji maliyetlerini fiyatlarına yansıttığı görülüyor. Bu durum yüksek kalite standartlarında, enerji ve çevre dostu üretim yapabilen, proje bazlı butik üretimler gerçekleştirebilen ve son kullanıcıyı hedefleyen ihracatçılar için yeni fırsatlar doğuruyor."