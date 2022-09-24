Genç girişimciler dünyaya açılıyor

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Istanbul Jewelry Show'un ortak projesi olan Designer Club, sektörel tasarımların farkındalığını artırmanın yanı sıra, sektöre yeni giriş yapan tasarımcılara saha alanında birçok faydalı tecrübeler edinme ve çalışmalarını bu etkinlikte sergileyerek yeni iş ağları elde etmelerine imkan sunuyor. Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri geliştirmek için birçok fırsat sunuyor. Takı tasarımcıları ve ustaları ürettikleri tasarım ve takıları Designer Club için ayrılan özel bir stantta sergileme şansı buluyor. Böylece mücevher sektörünün değerli tasarımcıları ve ustaları, koleksiyonlarını kuyumculuk sektörü üyelerine tanıtma fırsatı yakalıyor. Designer Club, sektörel tasarım bilincini artırırken aynı zamanda yeni iş olanakları sağlamakta ve iş ağını geliştiriyor. Dünya çapında tanınan bir proje haline gelen Designer Club, yurtdışından tasarımcılara da yer vermeyi ihmal etmiyor. Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, yenilenen ve daha geniş imkanlar sunan Designer Club'a dikkat çekerek şunları söyledi: "Tasarım, sektörün dinamik kalmasının ilk basamaklarının başında geliyor. Ayrıca ihracatı artırmanın önemli aşamalarından birisi.Biz fuar kapsamında tasarımcılarımıza yer vererek iş ağlarını genişletmeleri içinde bir fırsat sunuyoruz. Gençlerin yeni ve dikkat çeken tasarımları bizler için büyük önem taşıyor. Istanbul Jewelry Show kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliği ile düzenlediğimiz Designer Club projesi, dünya çapında bilinirliği olan bir etkinlik haline geldi. Bununla gurur duyuyoruz. Gençlere sunulan bu fırsat ile sektördeki değerli usta ve tasarımcıların kendilerine iş imkanı yaratmalarına destek oluyoruz. Dünyanın her yerinden katılım sağlayacak olan sektör profesyonelleri bu fuarı merakla bekliyor. Designer Club'ın en büyük etkilerinden biri ise 'trendleri kaliteli işçilik ile birleştirerek farklı tasarımlar ortaya çıkarmak.' bu etkinliğin fuar kapsamında olması bizim için gerçekten gurur verici' diye konuştu.