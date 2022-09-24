Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu finansman Halkbank’ta

'ÜretenTürkiye'nin Bankası' Halkbank, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük önem kazanan girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 6 farklı girişimci modeline yönelik kredilerini müşterilerine sunuyor. Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf Girişimci Kredileri ile farklı özelliklere sahip girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Halkbank, girişimcileri destekleme vizyonu kapsamında, yeni iş fikirlerine sahip ya da mevcut işlerini büyütmek isteyen girişimcilere yönelik özel kredi seçeneklerini hayata geçirdi. Yeni iş kurmak isteyen üniversite mezunu genç girişimcilerden, işini büyütmek isteyen deneyimli girişimcilere dek; geniş bir yelpazeyi kapsayan hedef kitleye; eğitim, tecrübe ve yaş gibi kriterler doğrultusunda finansmana kolaylıkla erişim imkanı sunuluyor. Girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanı avantajlı faiz oranlarıyla sunan Genç, Cesur, Usta, Tekno ve Halk Girişimci Kredileri'nde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 60 aya kadar vade imkânı da bulunuyor. Sadece esnaf ve sanatkâr niteliğine sahip kişilerin başvurabileceği Esnaf Girişimci Kredisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği ile kullandırılıyor.Üst limiti 350 bin TL olan bu krediden; üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor.Üst limiti 400 bin TL olan bu krediden; üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen ya da açmış olan 45 yaşını aşmamış girişimciler yararlanabiliyor.Üst sınırı 300 bin TL olan bu krediye; mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/ belgesi bulunan ve ilgili iş kolunda deneyim sahibi olan, 45 yaşını aşmamış, kendi iş yerini açmak isteyen ya da açmış olan girişimciler başvurabiliyor.Üst limiti 500 bin TL olan bu krediden; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde (Teknokent) faaliyet gösteren, bilişim ve yazılım alanında faaliyette bulunan ve TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşların teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler faydalanabiliyor.Üst limiti 250 bin TL olan bu krediden; bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu düşünülen girişimciler yararlanabiliyor. Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda kredi üst limiti 300 bin TL olarak uygulanıyor.Bu krediden Esnaf-Sanatkâr siciline ve odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkâr niteliğindeki usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabiliyor. Halkbank'a özgü avantajların sunulduğu bu kredilerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %100 faiz desteği sağlandığı gibi teminat verme konusunda sorun yaşayanlara Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullanım imkânı tanınıyor. Söz konusu kategorideki genç girişimcilere 100 bin TL, usta girişimcilere ise 350 bin TL limitli kredi sağlanıyor.Girişimcilere krediyle birlikte çeşitli ek avantajlar da tanınıyor. Paraf KOBİ Kart, Paraf Business Kart veya Paraf Esnaf Kart'ın yanı sıra girişimcilere Ticari Kredili Mevduat Hesabı ürünleri tanımlanıyor. Halkbank internet ve mobil şubeden yapılacak EFT ve Havale işlemlerine bir yıl boyunca %50 indirim sağlanıyor. Finansal desteklerin yanı sıra www.halkbankkobi. com.tr üzerinden danışmanlık hizmeti, www.halkbankkobigelisim. com.tr'den de ücretsiz olarak on-line eğitim hizmeti veriliyor. Ayrıca, bahsedilen hedef kitle içerisinde yer alan, 1 yıllık faaliyet süresini doldurmuş ve cirosu 3 Mio TL'yi aşmamış girişimciler, kredi başvurularını Halkbank Dijital Kredi Platformu üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.