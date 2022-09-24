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Giriş Tarihi: 24.9.2022

KMO akıllı ulaşım sistemini tanıttı

KMO akıllı ulaşım sistemini tanıttı
15-17 Eylül tarihleri arasında İzmir'de beşinci kez düzenlen Road2Tunnel - Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller Fuarı'nda bu yıl ilk kez Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) da yer aldı. Dünyanın dört şeritli en geniş tünellerine ve akıllı ulaşım sistemlerine sahip olan KMO, fuar katılımcıları tarafından ilgi ile karşılandı. Road2Tunnel fuarında, bu yıl 150'den fazla katılımcı firma, 5.000'den fazla nitelikli ziyaretçi, 35 farklı ülkeden davetli sektör uzmanları, 10 farklı ülkenin karayolları idaresi yetkilileri ve protokol katılımcıları yer aldı. TRANCİTY – Kent içi Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Forumu ve 3. Metro Raylı Sistemler Forumu'nun da gerçekleştiği fuarda KMO olarak ilk kez yer aldıklarından söz eden KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, fuar ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye'nin önemli altyapı ve üstyapı projelerini buluşturan fuar, ülkemizin dünyada geldiği düzeyi yansıtması açısından son derece önemli bir organizasyon. 435 kilometrelik bir hat üstünde dünyanın en geniş tünelleri ve akıllı ulaşım sistemlerimizle donattığımız KMO olarak bizler de fuardaki yerimizi aldık."

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KMO akıllı ulaşım sistemini tanıttı
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