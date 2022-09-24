Madenci enerji üretimi için izin istiyor

MADEN sektörü bu yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,99 artışla 4,45 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke ise Çin, ABD ve Bulgaristan oldu. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Murathan, 2021 yılı itibarıyla yüksek ivme kazanan maden ihracatının, dünyada konuşulan resesyon söylentilerine karşın 2022 yılında da yükselişini devam ettirdiğini belirtti. Murathan, "Bugün neredeyse madencilerin tümü yenilenebilir enerji üretimi için gerekli kanuni alt yapının düzeltilmesi, bürokratik engellerin de ortadan kaldırılmasını beklemektedir." dedi. Maden sektörü 2022 yılı ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,99 artışla 4,45 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağustosta aylık bazda ihracat ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 18,02 artışla 600,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ürün grubu bazında Metalik cevherler yüzde 12,35 artışla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 3,34 artışla doğal taşlar ve üçüncü sırada yüzde 34,07'lik artışla endüstriyel mineraller yer aldı. Maden sektörünün Ocak- Ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke, geçen yılın aynı ayına göre değer ve miktar bazında düşüş yaşansa da 950,1 milyon dolarla Çin oldu. Çin'i; miktar bazında yüzde 7,47 düşüş, değer bazında yüzde 17,46 artışla 435,6 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip ederken, Bulgaristan ise geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 118,59 arttı ve 280,112 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Doğal taş ihracatında 2022 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,27'lik artış yaşandı. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ise, toplam doğal taş ihracatında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,34'lük artış görüldü. 8 aylık dönemde blok doğal taş ihracatında yüzde 20,19'luk düşüş yaşanırken, işlenmiş doğal taş ihracatında ise yüzde 19,32'lik artış yaşandı. Doğal taş grubunda ise sekiz aylık dönemde en çok ihracat, 339,9 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı. Çin, 285,7 milyon dolarla ikinci, Hindistan 80,3 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Murathan, 2021 yılı itibarıyla yüksek ivme kazanan maden ihracatının, dünyada konuşulan resesyon ihtimaline karşın 2022 yılında da yükselişini devam ettirdiğini söyledi. Murathan ihracatta; ağustos ayı itibarıyla doğal taş, metalik maden ve endüstriyel mineral gruplarının tamamında döviz bazında yüzde 18,02 oranla yükselişini sürdürdüğünü, 2022 yılının başından itibaren de aynı şekilde toplam ihracatın 16,99 oranında artış gösterdiğini kaydetti.