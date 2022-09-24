Midas’ta masrafsız Borsa İstanbul işlemleri başladı

Türk ve Amerikan borsalarına yatırımı tek platformda birleştiren, Borsa İstanbul yatırım işlemlerinde hesap işletim ücreti, saklama ücreti, hesap açılış ücreti, canlı veri ücreti, takas payı, rüçhan kullanımı gibi masrafların hiçbirini almayan Türkiye'nin ilk masrafsız yatırım uygulaması olan Midas, düşük komisyonları ve modern yapısı ile öne çıkıyor. Midas CEO'su Egem Eraslan, Kaldırdığımız masraflar ve düşük komisyonlar sayesinde yatırımcılara binlerce lira tasarruf sağlayacağız. Amacımız Midas kullanıcılarının yaptıkları yatırımlarda kazançlarını yükseltebilmek." ifadelerini kullandı. Midas yatırım hesaplarında Borsa İstanbul işlemleri yıl sonuna kadar komisyonsuz olacak. Amerikan borsalarına düşük işlem ücreti ile yatırım yapma imkânı sunan modern yatırım uygulaması Midas'ta hesap işletim ve saklama gibi ücretler ödemeden Borsa İstanbul (BIST) işlemleri yapılabilecek.