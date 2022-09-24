Reklam Sektörünün Ekonomik Katkısı Büyüyor

BERAT KUZUBireysel yaratıcılık, yetenek ve beceriye dayanan, toplumlarda zenginlik ve iş olanakları potansiyeli oluşturan ve bununla birlikte ekonomik büyümeyi hızlandırıcı sektörler olarak anımlanan Kreatif Endüstriler, son yıllarda ülke ekonomileri içerisindeki hacmini gittikçeartırıyor. Bu endüstri aynı zamanda ciddi bir istihdam da sağlıyor. 2019 yılında İstanbul ve Ankaraillerinin "Yaratıcı Kreatif Ekonomisi" ile istihdamın toplam yüzde 79'unu karşıladığını biliyoruz. Bu alanda genel istihdamın da yüzde 2,2'den yüzde 3,5'e geldiği gözleniyor. 2030 yılında da istihdam konusunda büyük bir patlama bekleniyor. Başkent Ankara, kreatif endüstrilerin nabzının attığı bir şehir diyebiliriz. Kültür Endüstrileri Envanteri'ne göre son yıllarda, yaratıcı kültür endüstrileri konusunda oluşan cironun yüzde 14,26'sı Ankara'da üretildi. En yüksek girişimcilik oranına baktığımızda ise yüzde 16,11 ile Ankara yine ikinci sırada bulunuyor. Verilerden de anlaşılacağı üzere bizler nabzın attığı, hareketli bir şehirde üretiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılının ilk yarısına ait dijital reklamcılık sektör paylarındaki dağılım verileri yayınlandı. 2022 yılının ilk yarısında, gösterim temel alındığında en fazla iletişim yapan 3 sektör perakende, medya ve eğlence oldu. Perakende sektörü yüzde 31'lik gibi büyük bir payla birinci sırada yer aldığını belirtmeliyiz. Medya sektörü ise yüzde 11'lik bir pay ile ikinci sırada yer alıyor. Bu payın gelişmesinde ise isteğe bağlı yayıncılık yapan platformlarda yaşanan artışın etkisi büyüktür. Artık hayatımızın her alanında ve pek çok anında reklamla iç içe yaşıyoruz. Açık hava ise reklam kullanımı için pek çok alternatif sunuyor. 2021 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre açık hava reklam yatırımları 946 milyon TL olarak gerçekleşirken, Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 5,6'lık pay aldı. Bu arada yatırımların geçen yıla kıyasla yüzde 34,58 artış gösterdi. Bu hacmin artmasında markaların rekabet gücünün artması da etkili oldu. Reklam sektörünün en büyük sermayesi biliyorsunuz ki fikirdir. Bizler her zaman güncel kalmak ancak geçmişi de unutmamak zorundayız çünkü ortaya kreatif bir içerik çıkarmak için zihnimizi çok yönlü beslememiz gerekiyor. Reklam sektörü özellikle son yıllarda git gide büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Ülke ekonomisine sunduğu katkılar ise hayli fazla. Buna en iyi örnek de 2021 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'ndan çıkan sonuçtur. Yine bu rapora göre Türkiye'de medya yatırımları 16 milyar 953 milyon TL, reklam yatırımları ise 5 milyar 858 milyon TL olarak açıklandı. Dünya genelindeki 42 ülkede medya yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 28,69 büyüme gösterdi. Türkiye 42 pazar içinde 5. sırada, güçlü bir şekilde yerini aldı. Bununla beraber, yapılan hesaplamalar ülkemizde medya yatırımlarının GSYH içindeki oranının 2'ye katlanma potansiyeli olduğu tahmini öne çıkarıyor. Türkiye reklam sektörüne yapılan yatırımlar ve gelişmelerle uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmaya başladı. Hiç bitmeyen, sürekli kendini yenileyen reklam sektörünün bir parçası olarak, tablolara baktığımda büyümelerin ve artışların önümüzdeki yıllarda da bu şekilde süreceğini söylemek mümkündür. Türkiye'nin uluslararası pazarda daha çok büyümesi, reklam sektöründe daha üst sıralara gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.