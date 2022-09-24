TCL, Türkiye’nin en geniş Google TV ürün gamını tanıttı

2021 Global Android TV pazarının 1, LCD TV pazarının ise 2 numaralı oyuncusu, dünyanın öncü panel üreticisi TCL'nin yenilikçi ürün gamında ödüllü Mini LED ve QLED TV modelleri başı çekiyor. 5 yıl önce başlayan TCLBilkom iş birliğinin her geçen gün büyüdüğünü ve yeni bir aşamaya geçtiğinin altını çizen Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, "2 yıl önce önemli bir adım atmış ve TCL'nin yüksek teknolojisini Türkiye'ye taşıyarak yerli üretimin müjdesini vermiştik. Bugün ise iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Tamamına yakını yerli üretim olan yeni TV ailesi ile Türkiye'nin en geniş Google TV ailesini Türk pazarına sunuyoruz. Yeni dönemde TCL'nin global TV pazarı liderliğini Türkiye'ye taşıma hedefiyle yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz." dedi. TCL Electronics Afrika ve Orta Doğu Genel Müdürü Sunny Yang yaptığı açıklamada; "TCL, Türkiye'de kısa zamanda önemli bir büyüme katetti ve bu büyümeyi etkili bir bölgesel planlama ile gelecek hedeflerimize taşımak istiyoruz. TCL dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de insanların hayatlarında mükemmelliği sürdürmeleri için onlara ilham olma tutkusu ile hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecek." dedi. TCL Electronics Kıdemli Bölge Müdür'ü Timo Xu ise "Türkiye'deki tüketicilerimize birinci sınıf bir sinema deneyimi sunmak için TCL'in en yeni nesil Mini LED ve QLED C serisi TV'lerini, son teknoloji taze havalı C-Fresh serisi klima ve ekosistem ürünlerini piyasaya sürmekten gurur duyuyoruz" dedi.