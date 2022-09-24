Turan yaklaşık 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

Türkiye'nin ilk e-para şirketlerinden biri olan Birleşik Ödeme'nin de katıldığı yatırım turuna Re-Pie, İhsan Elgin, Webhelp Türkiye CEO'su Metin Tarakçı, Webrazzi Genel Müdür Yardımcısı Ali Altuğ Koca, SGLOBE Yönetim Global Gelişim Hizmetleri A.Ş ve Türk bankacılık ekosisteminin deneyimli isimleri Akif Cahit Erdoğan ve Yakup Doğan da iştirak etti. Türk Devletleri arasında fiziki dünya için tasarlanan para transferi sürecini dijital dünyaya taşımayı hedefleyen Turan, tüm Türk soyluların Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk Devletlerine para transferi yapabilecekleri bir para transferi geçidi oluşturmanın yanı sıra geliştirdiği özel finansal ürün ve hizmetlerle Türk Devletlerinin dijital finansal okuryazarlığının gelişmesine katkı sunmayı planlıyor. İlk olarak Türkiye'de hizmet veren tek finansal uygulama olmayı hedefleyen Turan, Türkiye'de başladığı bu yolculuğu, kısa bir süre içerisinde Azerbaycan ve Özbekistan gibi Türk Devletlerine de ulaştırmak istiyor.