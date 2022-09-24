Turizm girişimlerinin odağında “kişi başı gelir” olmalı

Turizmde yıl sonu için ziyaretçi sayısı 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefi de 37 milyar dolara yükseltildi. Ancak turizm sektörünün duayenleri özellikle yeni yatırımlarda sayıdan çok kişi başı gelirin göz önünde tutulmasının gerektiğini vurguluyor. Mevcut turizmciler de yeni yılda ziyaretçi sayılarının yanında, kişi başı geliri artırmaya odaklandı. Konuyla ilgili değerlendirme de bulunan Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya Zafer Alkaya, "Misafir sayısında çok güzel rakamlar yakaladık. Hatta bu yıl, farklı ülkelerden yeni misafirler ağırladık ve ağırladığımız ülke sayısını arttırdık. Turizmde, özellikle Antalya ve Belek bölgesi için 2023 yılında turist sayısı kadar fiyat ve kişi başı turizm gelirini arttırmaya çalışmalıyız. Öte yandan Biz çok iyi bir turizm ülkesiyiz. Ürün ve hizmet kalitesinde ulaştığımız nokta ile bunu tescil ettik. Özellikle Antalya fiyat/hizmet performansında son yıllarda nitelikli turizm yapabilmenin yollarını da aramayı sürdürüyor. İspanya örneğinde olduğu üzere yapmamız gereken şeyler belli. Rakipler kişi başı bin 200 dolara ulaşmışken hizmet kalitesi çok daha iyi olan Türk turizminin 'doğru fiyat'ı bulması şart. Verdiğimiz hizmet kalitesi ile fiyat dengemizi korumamız gerekiyor" dedi.Turist sayısının bu sezon gayet iyi rakamlara ulaştığını söyleyen Alkaya, "Turist sayısının ve misafir edilen ülke sayısının artması bizim için yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda nitelikli turizm içinde gerekli adımları atmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıllar için turist başına düşen geliri de arttırmamız gerekiyor" diye konuştu. Çok çeşitli ülke turistinin kentimizi tercih etmesinin sevindirici olduğunun altını çizen Alkaya 2023 turizm sezonu için yapılması gerekenleri de anlattı. Alkaya, "Önümüzdeki yıllarda doğru fiyat, doğru pazarlama, doğru istihdam, doğru yönetim, doğru yatırım, doğru konsept, doğru tüketim ve doğru rakip analizi doğru bir sürdürülebilir turizm anlayışı için olmazsa olmazlarımız olmalıdır" diye konuştu.