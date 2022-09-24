Yeni Paket KOBİ’lere ilaç olacak

Türkiye'nin küresel ticaret hacminin gelişmesinden önemli katkıları olan e-ticaret sektörü, ürettiği katma değer ve artırdığı işlem hacmiyle ekonomiye büyük katkı sunmaya devam ediyor. Bu konuda önemli bir potansiyel bulunduğuna dikkat çeken Navlungo, e-ihracat konusunun desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin ilk dijital lojistik firması olan Navlungo'nun Kurucu Ortaklarından İsa Korkmaz, KOBİ'lerin eihracat alanında desteklenmesinin gerek dijital lojistik sektörünün büyümesi kadar, ekonominin gelişimi açısından da önemli olduğunu vurguladı. O nedenle yeni açıklanan sipariş karşılama ve depo desteğinin sektörü önemli ölçüde hareketlendireceğini söyledi. Türkiye'de eticaret hacminin 2021 yılında yüzde 69 artarak 381,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini, sipariş adetlerine ise bu oranın yüzde 46 artarak 2 milyar 297 milyon adetten 3 milyar 347 milyon adede yükseldiğini hatırlatan Korkmaz "E-ticaretin genel ticarete oranı 2021 yılında yüzde 17,7 olarak gerçekleşirken, bu alanda ilk yerli marka olmanın avantajını da iyi kullanan Navlungo, satış hacmini 2022 yılının ilk altı ayında yüzde 150 artırdı. Ulusal pazarları aşarak uluslararası pazarlarda faaliyetlerini geliştiren büyük ve küçük ölçekli birçok işletmenin ortak sorununu doğru lojistik desteği alabilmek oluşturuyor. Navlungo olarak bu desteği sorunsuz sağlayabilmek, en büyük hedefimiz. Artırdığımız satış hacmi de doğru yolda olduğumuzu en önemli kanıtı" diyerek başarının rastlantı olmadığının altını çizdi. Yoğun sezonun yaklaşmasının yanı sıra ihracatın yüzde 40'a yakın kısmını gerçekleştiren KOBİ'lerin e-ihracat alanında desteklenmesi ve pazar paylarını artırma yolunda önlerinin açılmasıyla büyüme oranımızın yüzde 260'lara ulaşacağını öngörüyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'de e-ticaretin hızlı büyüme trendini devam ettirmesi ve ekonomiye olan katkılarını artırması anlamına geliyor."15'i yurt dışında olmak üzere 292 depo ve 2 milyon 300 bin paletlik hacmi ile e-ihracat firmalarına uzun vadeli ticaretin kapılarını açtıklarını belirten Parkpalet Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı; "Müşterilerimizin satış kanallarına, pazaryerlerine ve kargo altyapılarına entegre sipariş ve depo yönetim yazılımımız ile Türkiye ve yurt dışındaki tüm sipariş, kargo ve depolama süreçlerini tek panelden yönetmelerini sağlıyoruz. Bu sayede Navlungo ile lojistikte yakaladıkları fiyat avantajını Parkpalet ile daha verimli hale getirebilen kullanıcılarımız hem iş gücünden hem de zamandan tasarruf etmiş oluyor. ABD'de dört lokasyonda oluşturduğumuz depolama ağımıza Charlotte'ta açtığımız 5 bin metrekarelik yeni tesisi de ekleyerek e-ihracat müşterilerimize Amazon ve birçok platformdaki satışları için ara depo, stoklama ve sipariş hazırlama hizmetlerini uçtan uca sunuyoruz" dedi. Yeni açıklanan teşviklere de değinen Çiçekdağı "Yeni teşvikler e-ticaret markalarımızın yurtdışı satışlarında önemli maliyet kalemlerine destek veriyor. Tanıtım, pazarlama ve pazaryeri komisyon destekleri yanında sipariş karşılama ve depolama hizmetlerinde de destek sağlanması sektör açısından çok faydalı" diyerek önümüzdeki günlerde sektörün daha da hareketleneceğini belirtti.