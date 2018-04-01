Çiftlikbank girişimcilik değil ahlaksızlıktır

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Çiftlikbank sahtekarlığıyla girişimcilik kavramının yan yana getirilmesine tepki gösterdi. Özden, "Başkalarının yarattığı ekonomik değerleri kendine aktarmanın adı 'girişimcilik' değil ahlaksızlıktır" dedi. GED ve Mentor Effect işbirliğiyle Adana Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Yeni Ekonomide Girişimcilik ve Mentorluk' seminerinin açılışında konuşan Özden, girişimciliğin tarifine 'ahlaklı olacak' ibaresinin mutlaka eklenmesi gerektiğini söyledi. Özden, Türkiye'de inovatif girişimcilere samimi destekler verildiğini hatırlattı.

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