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yle teknik eğitim verecek

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT İşte İnsan Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Pizzabulls akademiyle teknik eğitim verecek

50'ye yakın şubeye ulaşan Pizzabulls, hem franchise adaylarının hem de çalışanlarının işe donanımlı başlaması için akademi kurdu. 'de yönetsel ve teknik beceri eğitimlerinin yanı sıra, kişisel gelişim eğitimleri de verilecek. Sürekli gelişim ve eğitime odaklandıklarını aktaran Pizzabulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi, kurdukları akademi ile hem çalışanlara hem yatırımcılara ihtiyaçları olan her türlü teknik bilgi ve beceri eğitimlerini verebilir hale geldiklerini söyledi. Pizzabulls'a işletmeci olarak başvuran adayların sisteme kabul edildiğinde işle ilgili bütün gereklilikleri kapsayan bir eğitim programından geçtiğini anlatan Kırbeyi, ayrıca çalışacak personelin de ürün hazırlamaktan müşteri karşılamaya kadar birçok alanda eğitildiğini belirtti.

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Pizzabulls akademiyle teknik eğitim verecek
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