Y kuşağını ‘Park’Ta motive edecek

Üç yıl önce dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero'ya satılan ve buradan elde edilen 27 milyon dolarlık gelirin 114 çalışanla paylaşılmasıyla alkışları toplayan Yemeksepeti, çalışanları için yeni bir projeye imza attı. İlk kez 2011'de 'Yemeksepeti Kampüs' ile farklı bir ofis ortamını hayata geçiren şirket, şimdi de yeni ofisi Yemeksepeti Parkı çalışanlarına sundu. Yemeksepeti İK Direktörü Ceran Dereobalı'ya yeni ofis konseptini ve bunun çalışan verimliliğine ne gibi katkıları olduğunu sorduk.

Yemeksepeti Park'ın felsefesi nedir?

Çıkış noktamız kurum kültürümüzün en önemli parçası olan 'şeffaflığı' ve 'dinamizmi' çalışanlarımızın ofis ortamında hissetmelerini sağlamaktı. Yemeksepeti Park'ın içinde dört duvarla çevrili tek bir oda yok. Yönetici odalarından toplantı odalarına kadar ayrı bir bölüm olması gereken her yer sadece şeffaf camla ayrıldı. Böylece şirket kültürümüzün özünde yatan açık kapı politikasını çalışanlarımıza sadece söylemekle yetinmeyip bunun içselleştirilmesini de arzuladık.

HEDEF MUTLU ÇALIŞAN

Bu ofis modeliyle nasıl bir sonuç elde etmeyi hedefliyorsunuz?

Biz yalnızca mesai tamamlamayı bekleyen değil, ofiste kaldığı süre boyunca mutlu olan bir çalışan profili görmeyi hedefliyoruz. Yemeksepeti Park ile de ev konforunda ofis deneyimi yaratmak istedik. Burada çalışanlarımıza farklı, eğlenceli ve sıra dışı bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Bu durum çalışan verimliliğine nasıl bir katkı sağladı?

Çalışanlarımızın yaş ortalaması 26. Yani çoğunluk Y kuşağından oluşuyor. Bu kuşak için ofis ortamı, çalışırken verimliliği sağlamanın yanı sıra şirket tercihi için bile belirleyici bir etken... Ayrıca işe sadakatte de ofis ortamı büyük önem taşıyor. Türkiye'de en çok çalışılmak istenen şirket olmamızın sebeplerinden biri tasarladığımız ofisleri. Çalışırken mutlu olan kişilerin daha verimli çalıştıklarını uzun yıllar boyu gözlemledik. Bu nedenle sıradanlıktan uzak, esnek ve özgür ofisler oluşturmak en önemli önceliklerimizden.

Ofiste geniş bir sosyal alan var. İşi olumsuz etkilemez mi?

Hayır, etkilemiyor. Burada uyku odaları, spor salonu, kafe, bilardo masası, masa tenisi, satranç, playstation odaları, salıncaklı ve hamaklı kütüphane gibi farklı tercih ve beklentiler için tasarlanan bir çok sosyal alanı var. Grup halinde oynanan oyunlar, çalışanlar için hem motivasyon oldu hem de grup çalışmasından kaynaklı birbirleri arasında bağ oluşturdu.

UYKU MOLASI SABRI ARTIRIYOR



Uyku odaları yurtdışında da çok yaygın bir konsept... Türkiye'de de biz ilklerdeniz... Her katta 8 adet uyku odası var. Bu odalar günün herhangi bir saatinde çalışanlar tarafından kısa bir uyku molası için kullanılabiliyor. Uyku odaları bizim için çalışanlara sağladığımız bir hoşluktan öte verimliliği sağlamak için önemli. Gün içerisindeki kısa uyku molaları daha fazla sabır, daha az stres, daha iyi reaksiyon süresi, daha fazla öğrenme kapasitesi ve daha fazla verimlilik sağlıyor.

AUTOLİV TÜRKİYE'YE ULUSLARARASI ÖDÜL

?Otomotiv güvenlik sistemleri firmalarından Autoliv Türkiye, Talentboard tarafından verilen uluslararası insan kaynakları 2017 ödüllerinde "En İyi Aday Tecrübesi" ödülüne layık görüldü. Autoliv Türkiye, 2016 ve 2017 yıllarında arka arkaya iki yıl Talentboard uluslararası İK ödülünü aldı. Autoliv Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Müdürü Nihan Alhan, ödülü üst üste iki kez almaktan gurur duyduklarını söyledi.