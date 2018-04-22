Aile şirketleri kurumsallaşamıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AGMER) düzenlediği Aile İşletmeleri Kongresi'nde, aile işletmelerinde sürdürülebilirlik, girişimcilik ve marka yaratma, ailede iletişim, devretme problemleri masaya yatırıldı. Sektörün önde gelen aile işletmelerinin temsilcilerinin katıldığı etkinliğin ortak teması ise kurumsallaşma sürecinde yaşanan problemler ve kuşaklar arası çatışma oldu.

KADINLAR ZORLUK ÇEKİYOR

Aile işletmelerinin en büyük sorununun sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, bu işletmelerin Türkiye ekonomisini temsil ettiğini söyledi. İşletmelerde kadın liderlerin büyük zorluk yaşadığını belirten Günver, bütün işletmelerde kadın liderlerin ilerleyebilmesi için fırsatların sunulması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin itici gücünü aile işletmelerinin oluşturduğunu söyleyen Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Yozgatlı, "Aile işletmelerinin en büyük sorunlarından biri kurumsallaşma. İşletmelerin ömürleri kurucularınkiyle sınırlı kalmamalı" dedi.

(Yeşim OKSAY)