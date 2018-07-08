Yeni iş kolları ortaya çıkacak

TEKNOLOJININ insanlığa çok değer katacağını belirten Sezen, şunları anlattı: "Teknoloji
insanlıkla ilgili birçok soruna çözüm üretiyor. Bazı işlerin yerini teknoloji alabilir ancak bugün hiç var olmayan yeni iş kolları da ortaya çıkacak. Çalışanlar
, 'Ben yeni dünyaya nasıl hazırlanırım? Burada nasıl yer alırım?' sorusunu kendine sormalı ve buna göre elini taşın altına sokup öğrenmeye devam etmeli. Çalışanlar yeni dünyayı anlayıp kendilerine bu yolda yatırım yaparlarsa çok daha değerli işlere sahip olacaklar."