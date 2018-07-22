Her 100 mezundan 61’i iş buluyor

2017 yılında Türkiye
'de lise ve üniversite dâhil olmak üzere 20 ila 34 yaş arası eğitim hayatını tamamlayan her 100 kişiden 61'inin iş bulduğu belirlendi. Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa ülkelerinde mezuniyet sonrası iş bulma oranları üzerine yapılan araştırmayı inceledi. PRNet'in Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de lise ve üniversite dâhil olmak üzere 20 ila 34 yaş arası eğitim hayatını tamamlayan her 100 kişiden 61'inin iş bulduğu belirlendi. Listenin başına ise yüzde 94,8 oran ile İzlanda'nın yerleştiği görüldü. EN ÇOK İZLANDALILAR
Veriler, en az 3 yıl önce lise ya da üniversiteden mezun olmuş kişiler baz alınarak hazırlandı. Avrupa ülkelerini kapsayan raporun ilk sırasına İzlanda yerleşirken, onu yüzde 94,5 ile Malta, yüzde 90,9 Almanya, yüzde 90,4 ile Hollanda, yüzde 89,9 Çek Cumhuriyeti, yüzde 89,4 ile de Avusturya takip etti.
Buna karşın, mezun olduktan sonra iş bulma oranının yüzde 50,0 ile en düşük Makedonya'da olduğu saptandı. Makedonya'yı yüzde 52,0 ile Yunanistan, yüzde 55,2 ile de İtalya izledi.
PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.
2018'de yapılan incelemede, mezun öğrencilerle alakalı yazılı basında 152 bin 819 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, öğrencilerin en çok iş bulmada yaşadığı zorluklar, istedikleri işi yapamama ve kalifiye eleman ihtiyaçları en çok konuşulan başlıklar oldu. SOSYAL BİLİMLER ZOR İŞ BULUYOR
Üniversite mezunları arasında en kolay iş sahibi olunan branşlar mühendislik, tıp ve inşaat oldu. Bu bölümlerden mezun olanların iş bulma oranı yüzde 78 oldu. İşletme ve hukuk alanından öğrenim görenler ise diğer bölümlere göre daha kısıtlı iş imkanına sahip oluyor. Türkiye'de mezun olduktan sonra iş imkanı en kısıtlı olan bölümler sanatsal ve beşeri bilimler, sosyal bilimler ve gazetecilik alanında eğitim alanlar oldu. Bu bölümlerden mezun olanlarda işsizlik
oranının yüzde 35'in üzerinde olduğu belirtildi. Öte yandan yYıl boyunca işsizlik konusuyla ilgili 36 bin 419 haber yapıldığı tespit edildi.