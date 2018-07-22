JTI Türkiye üst yönetimde bayrak değişimi

JTI
Türkiye'de üst düzey iki atama gerçekleşti. Finans Direktörü Besim Göçer Satış Direktörü oldu. Finans Direktörlüğü'ne ise Sevgi Denge getirildi. 20 YILDIR KURUMDA
1998'de JTI Türkiye'de göreve başlayan Sevgi Denge, 2005'te JTI'ın Cenevre'deki genel merkezine Global Bilgi Teknolojileri ve Finans Bölümü yöneticisi olarak atandı. Denge, son olarak Global Fonksiyonlar ve Finans Transformasyon yönetiminden sorumluydu.
Sevgi Denge yeni görevinde, Türkiye Pazarlama, Fabrika ve Yaprak tütünün tüm finansal operasyonlarından sorumlu olacak ve JTI Türkiye Satış Direktörü pozisyonuna atanan Besim Göçer'in görevini devralacak. Daha önce CFO ve Finans Direktörlüğü görevini üstlenen Besim Göçer ise Satış Departmanının sorumluluğunu üstlendi. Besim Göçer, JTI'daki profesyonel kariyerine ise 1996 yılında Finansal Analist olarak başlamıştı.