TPF’den 5 ayda 506 çalışana eğitim

Son 3 yıldır "Perakende insanla başlar, insanla biter" sloganıyla perakende sektöründe donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, gençlerin mesleklerini uzun vadeli görmelerini sağlamak amacıyla eğitim seferberliği başlatan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2018 takvimi kapsamında Türkiye'deki yüzlerce çalışanı için kurguladığı eğitimleri tamamladı. Farklı başlıklar altında "Kategori ve Mağaza Yönetimi" ile "İK" alanında düzenlenen eğitimlere 17 ilde 506 çalışan katıldı. EĞİTİME ÖNEM VEREN KAZANIR
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek
, "Rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörümüzde, marketlerimizde görevli olan kasiyerden reyonere kadar tüm çalışanlar algımızı oluşturuyor. Çalışan eğitimine önem veren, üreticiye, yerele öncelik verenler sürdürülebilir büyümesine devam edecek" dedi. Sektörü geleceğe hazırlayacak en önemli anahtarın eğitim olduğunu söyleyen Altunbilek, "Gerek yeni kuşakların gerek tecrübeli yöneticilerimiz ihtiyaç duyabilecekleri eğitimleri organize etmeye, Türkiye'de birden fazla konuda çalışanlarımızı, yöneticilerimizi eğitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.