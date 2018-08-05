Siber saldırılara CFO duvarı

Dijital devrim, beraberinde iş dünyasına yeni sorumluluklar yüklüyor. Her gün bir milyondan fazla siber saldırı
gerçekleşiyor. Küçük çaplı saldırılarda bile, iş altyapılarında ciddi sorunlar yaratarak maliyetlerin yükselmesine neden olabiliyor. Uzmanlar gelecekte siber güvenlik sorununun daha da karmaşıklaşacağını ve Siber Güvenlik Müdürü pozisyonun 'C' katına yükselerek, tepe yönetiminde önemli bir rol üstleneceğini öngörüyor. Özellikle finans operasyonları çoğu zaman kötü amaçlı saldırıların hedefinde olabildiğinin altı çiziliyor. Bu bağlamda günümüzde şirketin siber güvenliğinde CFO
'lara önemli sorumluluklar düşüyor.
TEKNOLOJİYE YATKIN OLMALARI ŞART
Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Page Group
, dünya genelinde CFO'larla yaptığı birebir görüşmeleri doğrultusunda hazırladığı CFO&Finansal Liderlik Öngörüleri araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, CFO'ların veri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmasının şart olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü dijital güvenliğin yolu yasal sistemler ve güvenlik sorunlarına hakim CFO'lardan geçiyor. Veri sızıntısı vakalarının sayısı hızla artarken CFO'ların proaktif olup Bilgi Teknolojileri (BT) uzmanlarıyla sürekli işbirliği içinde olacak kadar teknolojiye yatkın olması gerekiyor. Ankete katılan uzmanlar gizli ve önemli verilerin filtrelenmesine dikkat eden CFO'ların daha başarılı olduklarını ifade ediyor. PageGroup Finans Bölümü Direktörü Melih Müminoğlu "Veri uzmanlarıyla neler yapabileceğinizi bilmek ve finansta büyük veriyi nasıl kullanacağınıza dair stratejik kararlar verebilmek çok önemli" diyor.
ÇALIŞANLARA EĞİTİM VERİLMELİ
SISTEME uygulanan güvenlik yamalarının uzun vadede yeterli olamayacağını ve tetikte kalarak performansın sürekli değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyan Müminoğlu, şöyle devam ediyor: "Genellikle en büyük risk BT sisteminden değil, onu kullanan çalışanlardan geliyor. Bu durumun önüne geçilmesi için çalışanlara siber saldırı riskleri eğitimi verilmesi gerekiyor. Çalışanların sistem prosedürlerine tam uyum sağlaması, siber saldırılardan korunmak için büyük önem taşıyor."